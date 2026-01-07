Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masa, 2025 yılının Aralık ayında ilçe sakinlerinden gelen 11 bin 323 başvuruyu kayıt altına alarak çözüme kavuşturdu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da 11'inci hizmet yılını geride bırakan Turunç Masa, Muratpaşa sakinlerinin istek, şikayet ve önerilerini tek merkezden yöneten güvenilir bir yönetişim sistemi olmaya devam ediyor.

İlçe sakinleriyle belediyenin en güçlü temas noktası olan Turunç Masa'ya aralık ayında başvuruların yüzde 80,93'ü, 444 80 07 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla iletildi. Başvuru masası üzerinden 739, web-mail-CİMER ve sosyal medya kanallarından ise toplam bin 418 başvuru alındı.

Çağrı merkezine gelen 15 bin 249 çağrının 14 bin 852'si yanıtlanırken, bunların 9 bin 164'ü resmi başvuru kaydına dönüştürüldü. Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından sadece başvuru alan değil, aktif iletişim yürüten bir yapıolarak kurgulanan Turunç Masa'nın başvuru masası ekipleri ise ay boyunca 30 bin 397 kişiyle birebir iletişim kurdu.

Müdürlükler bazında en yoğun başvuru, 2 bin 346 kayıtla Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne yapıldı. Evde bakım hizmetleri 709 başvuruyla ilk sırada yer alırken; hasta nakil hizmetleri ile diyetisyen randevu talepleri Aralık ayında öne çıkan diğer başlıklar oldu. Bu veriler, Muratpaşa'da sosyal belediyecilik hizmetlerine olan talebin istikrarlı biçimde arttığını ortaya koydu.

Başvuru sayılarına göre değerlendirildiğinde Aralık ayında en fazla talep 837 başvuruyla Güzeloba Mahallesi'nden geldi. Güzeloba'yı 521 başvuruyla Çağlayan, 466 başvuruyla Fener Mahallesi izledi. Öte yandan, 2024 yılı Aralık ayında yüzde 94,31 olan Turunç Masa genel memnuniyet oranı, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 95,32'ye yükseldi.