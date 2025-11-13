Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezleri (ATASEM kursiyerleri Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği dersinde teorik bilgileri öğrenmenin yanı sıra Tarım Kampüsünde uygulamalı eğitim alarak pratik yapma fırsatları oluyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ATASEM aracılığıyla düzenlediği ücretsiz kurslarla vatandaşlara bilgi ve beceri kazandırmaya devam ediyor.

Antalya genelinde faaliyet gösteren ATASEM merkezlerinde el becerileri, hobi, yabancı dil ve meslek edindirme gibi birçok farklı alanda kurslar açılarak vatandaşların hem öğrenmesi hem sosyalleşmesi hem de üretken bir birey haline gelmesi destekleniyor.

Bu kapsamda düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursuna katılan kursiyerler, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Döşemealtı Tarım Kampüsünde uygulamalı eğitim alarak teorik bilgilerini pekiştiriyor.

ATASEM KURSİYERLERİNE UYGULAMALI EĞİTİM

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Ezgi Oymak Kaplan ATASEM'lerde Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursunda teorik olarak bilgi alan kursiyerlerin uygulamalı eğitimde alarak bilgilerini pekiştirdiklerini söyledi.

Kaplan 'Torf ve perlit karışımının hazırlanması, tohum ekimi ve çelikle köklendirme gibi konularda pratik çalışmalar yaptılar. Amacımız, kursiyerlerimizi toprakla buluşturmak ve kendi bahçelerinde üretim yapabilecek bilgi ve beceriye ulaştırmak. Daha önce yalnızca fotoğraflarda gördükleri bitkilerin ekim ve dikimini burada bizzat deneyimlediler' dedi.

ATASEMDE TEORİ PRATİĞE DÖNÜŞÜYOR

Kursiyer Tuğba Gezer ATASEM kurslarından memnun kaldıklarını belirterek 'Bu dönem arkadaşlarımla birlikte Konyaaltı ATASEM'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursuna katıldım. Sınıfta teorik bilgileri öğrenmek güzeldi ancak belediyenin serasında ekim ve dikim konularında uygulamalı eğitim almak çok faydalı oldu. Yerinde görerek öğrenmek gerçekten çok değerli. Derslerde broşürlerden tanıdığımız bitkileri burada canlı olarak görmek bizi çok mutlu etti' diye konuştu.