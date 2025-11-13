Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, kent genelinde sürdürdüğü üst yapı çalışmaları kapsamında Serinhisar ilçesinin Cumhuriyet ve Kocapınar mahallelerinde kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

DENİZLİ (İGFA) - Yerleşim yeri içerisinde kalan ve tamamı stabilize (toprak) yollardan oluşan bölgede ilk kez beton parke döşemesi gerçekleştiriliyor.

Toplamda 100 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarla mahalle sakinleri, yazın tozdan, kışın ise çamurdan kurtulacak, daha temiz, düzenli ve konforlu yollara kavuşacak.

Fen İşleri Dairesi ekipleri, yolların dayanıklılığını artırmak ve vatandaşların ulaşımlarını daha güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Serinhisar'ın hem ulaşım kalitesinin hem de genel şehir estetiğinin önemli ölçüde iyileşmesi hedefleniyor.



'DENİZLİ'MİZİN HER KÖŞESİNDE HİZMET ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kent genelinde yol standartlarını yükseltmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, 'Her mahallemize hak ettiği hizmeti ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Serinhisar'daki bu çalışmalarımız da vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Denizli'mizin her köşesinde hizmet üretmeye devam edeceğiz' dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve üstyapı yatırımlarını kentin tüm mahallelerine eşit hizmet anlayışıyla ulaştırmaya devam ediyor.