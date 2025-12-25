Bunlar da ilginizi çekebilir

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün altyapı ve asfalt çalışmaları nedeniyle Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan Teoman Paşa Caddesi'nin (Piri Reis Caddesi -Teoman Paşa Caddesi kesişiminden/Turgut Reis Caddesi Teoman Paşa Caddesi kesişimi arasını) 25-31 Aralık 2025 tarihleri arasında trafiğe kapatılacak.

