Antalya'da ASAT altyapı ve asfalt çalışmaları nedeniyle Teoman Paşa Caddesi 25-31 Aralık 2025 tarihleri arasında trafiğe kapalı olacak.
ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün altyapı ve asfalt çalışmaları nedeniyle Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan Teoman Paşa Caddesi'nin (Piri Reis Caddesi -Teoman Paşa Caddesi kesişiminden/Turgut Reis Caddesi Teoman Paşa Caddesi kesişimi arasını) 25-31 Aralık 2025 tarihleri arasında trafiğe kapatılacak.
Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 25 Aralık Perşembe günü itibarıyla Muratpaşa İlçesi Teoman Paşa Caddesi'nin bir kısmında içme suyu hatlarını yenileme çalışmasına başlayacak.
Çalışmalar kapsamında Teoman Paşa Caddesi (Piri Reis Caddesi Teoman Paşa Caddesi kesişiminden/Turgut Reis Caddesi Teoman Paşa Caddesi kesişimi arasını) 25-31 Aralık 2025 tarihleri arasında 7 gün trafiğe kapatılacak. Çalışma süresince araç sürücülerinin Pamir Caddesi ve diğer alternatif caddelerin kullanılması istendi.