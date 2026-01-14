Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son iki haftada konaklama tesislerine yönelik yapılan denetimlerde 907 tesis kontrol edilirken, kural ihlali tespit edilen işletme ve şahıslara cezai işlem uygulandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında il genelinde faaliyet gösteren konaklama tesislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda son iki haftada gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda işletme kontrol edildi.

Denetimler sırasında 907 konaklama tesisi, 40 kayıtsız günübirlik konaklama yeri, 14 ticari işletme ve 169 araç kiralama firması incelendi.

Yapılan kontrollerde, 2 işletmeye 'anlık veri göndermemek', 6 kişiye ise 'kayıtsız konaklama yaptırmak' suçlarından cezai işlem uygulandı.