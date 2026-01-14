'Yeşil Şehirler' projesi kapsamında Bursa'nın çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programı kapsamında, daha yaşanabilir bir Bursa oluşturmak ve çevresel değerleri korumayı hedefliyor.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve doğa dostu kent projeleri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Kentin yeşil kimliğini yeniden güçlendirmeyi hedefleyen belediye Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programı kapsamında hazırlanan 'Bursa Yeşil Şehir Eylem Planı' basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Yeşil Şehirler' kavramı; kentlerin gelecekte daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha dirençli olması, aynı zamanda sorunların en aza indirildiği, karbon salımının azaltıldığı kentler olma hedefini içeren bir anlayışı ifade ederek, bu yaklaşımın tarım boyutunun da olduğunu söyledi. 'Eğitim alanlarının, sağlık hizmetlerinin ve sosyal alanların yürüyüş mesafesinde olması; herkesin araç kullanmadan erişebileceği mekânsal tasarımlar bu anlayışın bir parçası' diyen Başkan Bozbey, 'Bugüne kadar verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum. Birçok projede ortak çalışmalar yürütüyoruz. Çınarcık'ta isale hattı ve arıtma tesisi başta olmak üzere tarım ve diğer projelerimizde de iş birliklerimiz sürüyor. Bundan sonra da farklı projelerde birlikte çalışmaya devam etmeyi arzu ediyoruz' dedi.

Söz konusu planın yalnızca teknik bir belge değil; yeniden 'Yeşil Bursa' hedefimizin somut bir karşılığı olarak hazırlandığını ifade eden Başkan Bozbey, Bursa'yı 20-30 yıl öncesiyle kıyasladıklarında dağlarıyla, ovasıyla insanların yaşamaktan keyif aldığı, emeklilerin hayallerini süsleyen bir kent olduğunu gördüklerini belirterek, 'Bazı değerlerimizi kaybettik; maalesef. Plansız yapılaşmalar, kentsel yanlışlar ve yönetsel ihmaller bu kayıplara yol açtı. Bugün burada bulunan pek çok kişi, geçmişe dönüp baktığında 'nereden nereye geldik' sorusunu sorguluyor. Bursa, fethinin 700. yılına hazırlanırken; 8.500 yıllık tarihi birikimiyle her yönüyle son derece değerli bir kenttir. Bursa'da yaşayan herkesin, nereden gelmiş olursa olsun, hatta burada birkaç yıl kalan öğrenciler dâhil olmak üzere, 'Bursalı' olma bilincini içselleştirmesi; kentin değerlerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarması büyük önem taşıyor' diye konuştu.

Başkan Bozbey konuşmasında şunları kaydetti:

'Yıllardır çevre mücadelesi verenlerin, çevre derneklerinde faaliyet gösterenlerin zamanında nasıl dışlandığını hepimiz gördük. Bugün gelinen noktada, o mücadelenin ne kadar haklı olduğu çok daha iyi anlaşılıyor. Geciktik mi? Evet, bazı konularda geciktik. Ancak artık farkındayız. Bursa'da yaşayan 3,3 milyon insanın da bu farkındalığı taşıması gerekiyor. Bu mücadelede yer alıp aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Uludağ'dan başlayarak birçok çevresel konuda itiraz eden, uyarılarda bulunan insanlar zamanla ne kadar haklı olduklarını gösterdiler. Onlarca, yüzlerce konuda doğruyu savundular. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için; temiz hava, su, ormanlar ve yeşil alanlar için verdikleri mücadele nedeniyle tüm çevre gönüllülerine yürekten teşekkür ediyorum. Onları bir kez daha alkışlamak istiyorum. Bu plan, tek başına bir belge değil; Yeşil Bursa'yı yeniden kazanmak için atılmış somut adımların ifadesidir. Doğayla uyumlu kalkınmayı esas alan, bugünden geleceği düşünen bir anlayışın ürünüdür. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu konuda net bir duruşumuz var: Kentler yalnızca büyümekle yetinemez; doğaya saygılı, dirençli ve sürdürülebilir olmak zorundadır.'

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak; çevreye duyarlı, iklim krizine karşı dirençli ve daha yaşanabilir bir Bursa için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, 'Eksiklerimiz olabilir, ancak Bursalıların önerilerine, eleştirilerine ve projelerine açık olduğumuzu; bu yolu hep birlikte yürümek istediğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Bu süreçte Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Yeşil Şehirler Programı büyük önem taşıyor. Bursa, bu programa 2023 yılında dâhil oldu; biz de süreci kararlılıkla sürdürdük. Katkı sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 yıl süren bu çalışmada; ortak akıl ve katılımcılık esas alındı. Teknik toplantılar, paydaş katılımları, çalıştaylar ve detaylı analizlerle plan olgunlaştırıldı. Su ve hava kalitesinden enerji ve atık altyapısına, ulaşımdan binalara, yeşil alanlardan sosyal alanlara kadar Bursa'nın çevresel durumu bilimsel verilerle ele alındı. Artık dünyayı takip etmek zorundayız' dedi.