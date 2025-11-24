Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat ilçesi Hocalı Mahallesi Yarbâşı mevkiinde içme suyu sorunlarını kökten çözecek önemli bir altyapı çalışması başlattı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat'ın 106 mahallesini kapsayan içme suyu yatırımlarıyla ilçede daha güçlü ve sürdürülebilir bir altyapı inşa ediyor.

Özellikle kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalarla en engebeli ve ulaşımı zor bölgelerde bile vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ediliyor. Bu kapsamlı yatırımlar sayesinde içme suyu sorunu yaşayan yerleşimlerde mağduriyetler gideriliyor, kesintisiz ve sağlıklı suya erişim güvence altına alınıyor.

SU SORUNLARI ÇÖZÜLÜYOR

ASAT ekipleri, kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu hattında yaşanan sorunların giderilmesi için çalışmalara hızla başladı. Bölgedeki eski hattın sık arıza ve müdahalelerde gecikmelere neden olması sebebiyle bin 500 metre yeni içme suyu hattı döşenecek. Betonarme yapısındaki deformasyonlar nedeniyle işlevini yitiren yaklaşık 50 yıllık depo da özellikle üst kotlarda su erişiminde ciddi sıkıntılar oluşturduğu için revize edilecek. Yapılan yenileme çalışmalarıyla arıza kaynaklı kesintilerin önüne geçilerek tüm yerleşimlere sağlıklı, düzenli içme suyu ulaştırılacak.

DÜNYA STANDARTLARINDA MALZEME KULLANILIYOR

Çalışmalar kapsamında ASAT, uluslararası standartlara uygun 63'lük 16 Atü boru kullanarak bölgenin içme suyu altyapısını güvenli, sağlam ve uzun ömürlü hale getiriyor. Bu yatırımla Hocalı Mahallesi'nin kronikleşmiş su problemleri çözüme kavuşacak, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmeti sağlanmış olacak.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN ÇALIŞMALARA TEŞEKKÜR

Çalışmaların başlamasıyla birlikte mahalle sakinleri, yıllardır yaşanan içme suyu sorunlarının kökten çözüleceğine inandıklarını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Özellikle üst kotlarda yaşanan su sıkıntılarının sona erecek olmasının kendilerini rahatlattığını ifade eden vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı ASAT ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.