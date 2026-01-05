Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, dış ticaret ve enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi. Zeytinoğlu, 'Aralık ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 26 milyar 411 milyon dolar; ithalatımız ise yüzde 11,2 artarak 35 milyar 826 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığımız yüzde 6,9 artarak 9,41 milyar dolar oldu. 2025 yılı toplam ihracatının ise OVP hedefine paralel yüzde 4,5 artışla 273 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. Bu yıl küresel piyasaları bekleyen zorlu bir konjonktüre rağmen, hedeflenen 282 milyar dolarlık mal ihracatına ulaşacağımızı ümit ediyoruz' dedi.

KOCAELİ İHRACATI

Zeytinoğlu konuşmasına; 'İlimiz ihracatına baktığımızda, yıllık 35,1 milyar dolarlık ihracat ile Kocaeli, İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı. 57,8 milyar dolar ile İstanbul birinci, 35,1 milyar dolar ile Kocaeli ikinci, 23,6 milyar dolar ile İzmir üçüncü, 20 milyar dolar ile Bursa dördüncü, 13,2 milyar dolar ile Tekirdağ beşinci oldu. İlimizdeki tüm ihracatçılarımızı kutluyor, 2026 yılında başarılarının artarak devam etmesini bekliyoruz' diyerek devam etti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Zeytinoğlu; 'Aralık ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında; 1 milyar 760 milyon dolarlık ihracat ile Almanya birinci, 1 milyar 564 milyon dolar ile ABD ikinci ve İngiltere ise 1 milyar 505 milyon dolarlık ihracat ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri Fransa ve İtalya takip etti. 2025 yılının tamamında ise; Almanya, İngiltere, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin pazar payında ise otomotiv sektörümüzün katkısıyla artış var' şeklinde konuştu.

SAVUNMA SANAYİİ ÜRÜNLERİNDE YÜKSELİŞ

Zeytinoğlu; 'Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii ürünlerinde yakaladığı yükselişin dış ticaretin kompozisyonunu yüksek ve orta yüksek teknoloji odağında değiştirmesinden memnuniyet duyuyoruz. 2025 yılında Türkiye'nin yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün ihracatı yüzde 10,7 artarak 112 milyar dolara yükseldi. Bunun yıllık bazda yüzde 48,7 artışla 10 milyar doları aşan kısmını savunma ve havacılık ihracatı oluşturdu. Savunma ve havacılık hariç imalat sanayii içindeki yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise sınırlı bir artış seyri izliyor. Türkiye imalat sanayii katma değerinin GSYH içindeki payı son 3 yıldır azalış gösteriyor. Bu pay, Türkiye'de 2024 yılında yüzde 17 olmuştu. Güney Kore'de imalat sanayii katma değerinin GSYH içindeki payı yüzde 27, Çin ve Vietnam'da yüzde 25 seviyesinde. Slovakya, Polonya, Macaristan, Fas yüzde 16 mertebesinde Türkiye'yi takip eden ülkeler' ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VERİLERİ

Diğer taraftan TÜİK tarafından bugün açıklanan aralık ayı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede de bulunan KSO Başkanı Zeytinoğlu, 'Aralık ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 0,89 artarken, yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aylık bazda yüzde 0,75; yıllık bazda ise yüzde 27,67 oranında arttı. 2026-2028 OVP'de bu yılki enflasyon yüzde 28,5 olarak öngörülmüştü. TCMB de yılın son enflasyon raporunda, 2025 yıl sonuna ilişkin beklentileri yüzde 31-33 aralığına çıkarmıştı. OECD'nin açıkladığı son verilere göre Türkiye yıllık yüzde 32,9'luk enflasyonla 37 ülke arasında açık ara zirvede yer alıyordu. Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 27,10 artarken, ara mallarında yıllık yüzde 24,28 ve sermaye mallarında yüzde 29,79 artış var. 2026-2028 OVP'de 2026 enflasyonu yüzde 16 hedefleniyor. Bu yıl enflasyondaki düşüşün kalıcı olması temel beklentimiz. Kredi büyümesinin ve kompozisyonunun dezenflasyon sürecini destekleyici bir çerçevede oluşmasını ümit ediyoruz. Ancak, bu yılın Ocak ayında asgari ücret artışına bağlı olarak enflasyonda yükseliş bekliyoruz' dedi.