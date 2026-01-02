İstanbul Maltepe'de iklim değişikliğinin etkilerini adil ve şeffaf biçimde değerlendirilebilmesi için mahalle ölçeğinde hazırlanan 'İklim Adaleti Haritası' yayınladı. Harita sayesinde vatandaşlar, karar vericiler ve sivil toplum örgütleri, Maltepe'nin iklim adaleti açısından zayıf ve güçlü yönlerini inceleyerek daha etkin politika önerileri geliştirebilecek.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) tarafından Maltepe Belediyesi ortaklığında yürütülen Yerelde İklim Değişikliği Yönetimi için Sivil Katılım Projesi kapsamında hazırlanan 'Maltepe İklim Adaleti Haritası' yayınlandı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında yürütülen projeyle ilçenin eğitim düzeyi, yaş yapısı, hane halkı büyüklüğü, nüfusu ve engelli nüfus oranı gibi istatistiki veriler de yer alıyor. Ayrıca harita üzerinden kömür yardımı alan hanelerin dağılımı, yeşil alan miktarı, arsa emlak bedeli, arazi kullanımı, arazi yüzey sıcaklığı, arazi emlak bedeli ve bitki örtüsü indeksi gibi verilere de ulaşılabiliyor.



RİSKLERE KARŞI DAHA ETKİN KORUMA SAĞLANACAK



'Maltepe'de iklim değişikliğinin etkilerini adil ve şeffaf biçimde değerlendirebilmek için mahalle ölçeğindeki iklim verilerinin dijital haritada toplanmasını içeren projeyle, ilçedeki kırılgan grupların ve mahallelerin iklim risklerine karşı daha eşit bir şekilde korunması hedefleniyor.