Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike'nin Kale Mahallesi Gümrük Caddesi'ni sıcak asfalt ile kaplıyor. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de asfalt çalışmasının yerinde takip ederek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Finike Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Kale Mahallesi Gümrük Caddesi'nde asfalt çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen asfalt çalışmasını yerinde takip eden Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne destekleri için teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen asfalt çalışması kapsamında yaklaşık 800 ton asfalt serimi yapıldı.

BAŞKAN GEYİKÇİ TEŞEKKÜR ETTİ

Çalışmaları yerinde takip eden Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, 'Antalya Büyükşehir Belediyemiz ile protokol imzalamıştık. Bu kapsamda asfalt çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyemize destekleri ile sıcak asfalt çalışmaları başlamıştır. Vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve modern yollarda ulaşım sağlaması için sahadayız. Finike'mize hayırlı olsun'' dedi.