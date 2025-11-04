Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nde (ATASEM) açtığı 'Sahne Makyajı' kursu kadınlara yeni bir meslek imkanı sunuyor. Kurslarda eğitimler kapsamında kursiyerlerin yaptığı özel konsept makyajlar göz kamaştırıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ATASEM kursları ile kursiyerlere hem iş hem de sosyalleşme imkanı sağlanıyor. ATASEM'in en çok ilgi gören kurslarından 'Sahne Makyajları' kursu ile kursiyerler tiyatro ve sinema sektöründe kendilerine yeni iş alanları açıyor.

ÖZEL MAKYAJ TEKNİKLERİ

Kurslardaki eğitimlerde sektördeki birçok farklı sahne oyunlarına yönelik makyaj teknikleri öğretiliyor. Toplam 304 saat süren eğitimler kapsamında ise özel makyaj teknikleri hazırladı. Etkinliğe özel olarak korku filmi konseptli kıyafetler giyen kursiyerler, eğitmenleri eşliğinde korkutucu makyajlar yaptı.

HAYALİM DİZİ VE SİNEMA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK

Kursiyerlerden 18 yaşındaki kursiyer Ela Özcan, 'Özel bir çalışma yaptık. Benim yüzüme de karakter makyajı uyguladık. Makyajımda tiyatro kanı, peçete, iğne var. Hayalim dizi ve sinema sektöründe makyaj çalışmalarında yer almak' dedi.

KENDİMİ SÜREKLİ GELİŞTİRDİM

'ATASEM'de sadece meslek öğrenmiyorum, hayatıma da çok güzel bir keyif katıyor' diyen Sahne Makyajları kursiyeri Ayşe Işık 'Belli bir yaşa kadar bir yüksekokul okuyamadığım için bir meslek edinemedim. Ama kendimi sürekli geliştirdim. ATASEM'de daha önce İngilizce, ofis programları ve temel makyaj eğitimi gibi kurslara gelmiştim. Bu dönem de Sahne Makyajları kursunda eğitim alıyorum. Elim daha önce eyeliner bile tutamazken şimdi çizimler yapabiliyorum. Renk karışımları yapmayı, fön çekmeyi öğrendim. ATASEM, hayatıma kattığım çok güzel bir şey' diye konuştu.