Kocaeli'de Derince Yunus Emre Okulu öğrencileri, 6 Şubat Maraş depremlerinin yıl dönümünde deprem bilincini artırmak amacıyla 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesini ziyaret ederek deprem öncesi, sırası ve sonrasına dair teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Derince Yunus Emre Okulu öğrencileri 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesini ziyaret etti. Programda öğrencilere deprem öncesi, sırası ve deprem sonrası neler yapılması gerektiğini anlatan sunum yapıldı.

Sunumda depremin oluşumu, 17 Ağustos Gölcük ve 6 Şubat Maraş depremlerinin odak noktası, büyüklüğü, süreleri, derinliği, aktif yer küre oluşumu, hareketleri ve hasar tespit çalışmaları gibi teknik bilgiler anlatıldı.

ÖĞRENCİLERE DEPREM GERÇEĞİ ANLATILDI

Ziyaretçiler deprem simülasyon alanında yer hareketlerinin sarsıntısını 45 saniye deneyimledi ve Diaroma (Yapay Enkaz ) alanı bölümünü gezdiler. Öğrencilere simülasyondaki yer sarsıntılarının yapı ve binalar üzerindeki etkileri gösterildi. Ziyaretçilere ayrıca depremden etkilenmeyen ya da en az etkilenen yapıların nasıl olması gerektiği anlatılarak imar yönetmeliği ve yerleşime uygun mühendislik hizmeti almış yapılar hakkında bilgiler verildi.