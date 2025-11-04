Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak'ta asfalt, parke, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarıyla bölgeyi daha prestijli bir cadde haline getirmek için kapsamlı bir yenileme projesi yürütüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Hülür, Kadıköy Mahalle Muhtarı Melda Okur ve Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak'ta devam eden asfalt, parke, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Yardımcısı Celal Hülür, inceleme sırasında ekiplerin özveriyle çalıştığını ve Zümrüt Sokağın tamamlandığında kente yakışır, prestijli bir caddeye dönüşeceğini ifade etti. Muhtar Melda Okur, mahalle esnafı ve sakinleri adına yapılan çalışmalardan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür ederken, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen de yürütülen çalışmaların detayları hakkında bilgi verdi.

'GÜZEL BİR CADDE OLACAK'

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Hülür çalışmalara dair yaptığı konuşmasında, 'Ekiplerimiz kentin dört bir yanında özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Zümrüt Sokak'ta asfalt çalışmamız gerçekleştiriliyor. Çalışmalar biraz zaman alsa da her zaman yolun sonunda rahatlık var. Güzel, prestijli bir cadde olacak burası. Sabırları için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.

FATMA BAŞKANA TEŞEKKÜR ETTİ

Kadıköy Mahalle Muhtarı Melda Okur çalışmalardan dolayı İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek, '550 metre uzunluğa sahip olan Zümrüt Sokak İzmit'in en uzun sokaklarındandır. Bu sokağı en güzel hale getirmek adına ekipler uzun bir süredir çalışıyorlar. Sokağımızda çok esnaf var ve bu yüzden de hareketli bir sokaktır. Çalışmalar tamamlandığında sokak çok güzel olacak. Mahalle halkımız adına Fatma Başkanımıza ve ekiplere çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen asfalt, parke ve kaldırım çalışmaları hakkında bilgi vererek, 'İzmit Belediyesi olarak yol bakım onarım çalışmalarına devam ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokaktayız. Bu sokak Bulvar ile Doğu Kışla'yı birbirine bağlayan, yapılaşmanın ve sirkülasyonun çok yoğun olduğu bir sokağımız. Zümrüt Sokağı adına yakışır bir şekilde daha da prestijli hale getireceğiz.

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ BİLGİ VERDİ

550 metrelik sokağımızda asfalt, parke ve kaldırım çalışmaları yaptık. Yaklaşık 500 ton asfalt serimi yapacağız. Daha sonra da 4 bin metrekare parke çalışması ve beton çalışması gerçekleştireceğiz. Ardından da 20 adet dekoratif sokak lambalarımızı monte edeceğiz. Buradaki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra da caddemiz çok daha güzel bir hale gelecek' şeklinde konuştu.