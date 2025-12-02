Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, bir yandan kentin altyapı ihtiyaçlarına yönelik yeni yatırımları hayata geçirirken, diğer yandan altyapı çalışmaları sonrası deforme olan cadde ve sokakları hızla yenileyerek vatandaşların yaşam konforunu artırıyor.

ANTALYA (İGFA) - ASAT ekipleri, altyapı imalatları tamamlanan bölgelerde asfaltlama işlerini büyük bir titizlikle sürdürüyor. Merkezden ilçelere kadar geniş bir bölgede bozulan cadde ve sokaklar hızla yenilenerek yol güvenliği ve konforu yeniden sağlanıyor.

KONYAALTI'NDA ALTYAPI SONRASI ASFALT SEFERBERLİĞİ

Bu kapsamlı çalışmaların önemli bir ayağını Konyaaltı ilçesi oluşturuyor. İlçede tamamlanan altyapı projelerinin ardından başlatılan asfalt seferberliği sayesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için cadde ve sokaklar kısa sürede yenilendi.

ASAT, son 6 yılda Konyaaltı'nda 236 bin 663 metrekare asfaltlama çalışmasını 92 milyon 532 bin TL maliyetle hayata geçirdi.

DEV İÇME SUYU YATIRIMININ ARDINDAN HIZLI ASFALT HAMLESİ

Konyaaltı'nın içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla Hurma, Liman, Uncalı ve çevre mahalleleri kapsayan toplam 570 milyon TL'lik altyapı yatırımı da başarıyla tamamlandı.

ASAT ekipleri, içme suyu çalışmalarının bitmesiyle birlikte vakit kaybetmeden asfalt uygulamalarına başladı. İlçede cadde ve sokaklarda hummalı bir çalışma yürüten ekipler, bölgenin yol konforunu en kısa sürede eski haline getirmek için yoğun mesai harcıyor.