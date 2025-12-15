Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni yıl hazırlıkları kapsamında Antalya'nın dört bir yanını ışıl ışıl süslüyor. Şehrin cazibe noktalarıyla birlikte ilçe meydanları yılbaşına özel ışıklandırmalar ve süslemeler ile donatılıyor.

ANTALYA (İGFA) - Turizmin başkenti Antalya, 2026 yılına ışıl ışıl girmeye hazırlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkalığı atölyelerinde üretilen yılbaşına özel süslemeleri kentin dört bir yanını süsleyecek.

İlçe merkezleri ile birlikte Antalya'nın en yoğun cadde, meydan ve sokaklarını renklendiren süslemeler yeni yıl heyecanına renk katacak.

Şehrin en uğrak noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Yol, Karaalioğlu Parkı, Akdeniz Bulvarı, Kaş ilçe meydanı, Demre Noel Baba meydanı ve caddesi, Finike ilçe meydanı, Kemer Liman Caddesi ve Manavgat Türkbeleni'nde yılbaşı süsleme çalışması yapıldı. Yılbaşı'na özel etkinliklerle Antalyalılar yeni yıl heyecanını yaşamaya başladı.