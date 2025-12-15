Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları uluslararası organizasyonlarda başarılarına devam ediyor. Son olarak judo ve atletizm branşlarında başarı elde eden sporcular, gösterdikleri performansla podyumu yine boş bırakmadı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları uluslararası organizasyonlarda başarılarına devam ediyor. Son olarak judo ve atletizm branşlarında başarı elde eden sporcular, ortaya koydukları performansla göz doldurmaya devam ediyor.

ZORLU TURNUVADA ÜÇÜNCÜ OLDU

Temsilcilerimizden judo altyapı sporcusu İkra Aydön önemli bir başarıya daha imza attı. 12-14 Aralık tarihleri arasında Zonguldak'ta düzenlenen 9. Uluslararası Madencilik Kupası Judo Turnuvasında mindere çıkan başarılı sporcu, zorlu rakiplerine ortaya koyduğu performansla 40 kilogram bayanlar kategorisinde üçüncü olmayı başardı.

ATLETİZM SPORCULARINDAN MADALYA YAĞMURU

Bir diğer organizasyonda ise Atletizm sporcularımız ter döktü. 14 Aralık tarihinde Mersin'de gerçekleştirilen 7. Uluslararası Mersin Maratonu ve 10 kilometre yarışında mücadele eden temsilcilerimizden Ali Turan 65-69 yaş kategorisi 10 kilometre yarışında şampiyon olmayı başardı.

Maratonda ise Necati Aktaş 35-39 yaş kategorisinde ikinci olurken, 2 kilometre yarışında Esila Duru Şenol birinci, Betül Sena Tercan ise ikinci oldu.