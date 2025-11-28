Antalya Muratpaşa Belediyesi ve Memorial Hastanesi iş birliğiyle 'Kalp ve Damar Hastalıkları Risk Faktörleri, Tanı ve Tedavisinde Güncel Gelişmeler' konulu bir seminer düzenledi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleşen seminerde kalp ve damar hastalıklarının toplum sağlığı üzerindeki etkileri, erken teşhisin önemi ve hastalıklardan korunma yolları ele alındı.

Damarlar içinde meydana gelen daralma, yağlanma ve kalsiyum birikimi sonucunda oluşan damar sertleşmesi (ateroskleroz) hakkında bilgi verildi. Kalp ve damar hastalıklarının erken teşhisi için uygulanan EKG, efor testi, EKO (ekokardiyografi) ve kalp anjiyosu gibi tanı yöntemleri paylaşılırken aynı zamanda kimlere hangi testlerin uygulanması gerektiği konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Seminerde ayrıca, kalp ve damar sağlığını korumada düzenli egzersiz, dengeli beslenme, sigaradan ve stresten uzak durma gibi yaşam alışkanlıkları geliştirmenin büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Düzenli sağlık kontrollerinin ise hastalıkların erken dönemde tespit edilmesi açısından hayati olduğu vurgulandı. Seminer sonunda katılımcıların soruları yanıtlanarak, kalp sağlığını korumaya yönelik öneriler paylaşıldı.