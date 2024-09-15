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Başvuruların tamamlanmasının ardından tüm branşlarda uzman eğitmen kadrosu ile Muratpaşa’da 28 spor tesisinde eğitimler 23 Eylül’de başlayacak.

Bu yıl 24 branşta düzenlenecek sonbahar spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, cimnastik, karate, kickboks, boks, judo, badminton, squash, minder güreşi, masa tenisi, satranç, yüzme, su cimnastiği, buz pateni, fitness, pilates, aerobik ve zumba branşları yer alıyor. 16 Eylül’de kayıtların başlayacağı spor okullarına başvurular, belediyenin resmi internet sitesi spor.muratpasa-bld.gov.tr adresinden alınacak.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi'nin ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’ kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik 24 branşta düzenleyeceği sonbahar dönemi spor okulları kayıtları 16 Eylül Pazartesi başlıyor. ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın her çocuğun istediği branşta temel eğitim alması ve yetişkinlerin sporu gündelik yaşamın bir parçası haline getirmesi üzerine kurulu ‘sporda toplumcu yaklaşım modeli’nin en büyük organizasyonlarından spor okullarında sonbahar dönemi başlıyor.