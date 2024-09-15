Türkiye Basketbol Ligi’nin açılış haftasında rakibi İstanbul Anka Spor’u konuk eden Çayırova Belediyesi, sahadan 86-59 galip ayrıldı.KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz yıllarda aldığı iki şampiyonlukla birlikte Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselen ve geçtiğimiz sezon burada Play-Off oynama başarısı gösteren Çayırova Belediyesi, yeni sezona kendi seyircisi önünde galibiyetle başladı.

Ligin yeni ekiplerinden İstanbul Anka Spor’u sahasında ağırlayan Çayırova Belediyesi, karşılaşmaya Diante Watkins, Murat Atar, Hamit Sezaver, Mert Ulutaş ve Koray Çekici ilk beşiyle çıktı. Başantrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde sezona galibiyetle başlamak isteyen temsilcimiz, iyi oyunla genç rakibini 86-59 mağlup etmeyi başardı.

İLKAN KARAMAN ANILDI

Geçtiğimiz sezon Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın formasını giyen ve elim bir kaza sonucu geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman unutulmadı. Karaman’ın 37 numaralı forması Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı tarafından emekli edilerek salona asılırken, Çayırova Belediyesi basketbolcuları, ısınmaya İlkan Karaman’ın fotoğrafının basılı olduğu tsirtlerle çıktı. İlkan Karaman için düzenlenen anma töreninde bir konuşma gerçekleştiren Can Altıntığ ise, “Seni hiç unutmayacağız İlkan” dedi.

EN SKORER OYUNCU ERAY

Maça etkili başlayan İstanbul Anka Spor, ilk çeyreği 22-16 önde kapattı. Tecrübeli ve yetenekli oyuncularının oyuna ağırlığını koymasıyla birlikte oyuna dengeyi getiren ve öne geçen temsilcimiz Çayırova Belediyesi, ilk yarıya 36-33 önde girdi. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte savunma sertliğini artıran Çayırova Belediyesi, son periyoda girilirken 66-44 öndeydi. Maçın son çeyreğinde de üstünlüğü elden bırakmayan temsilcimiz, karşılaşmadan 86-59 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu attığı 20 sayıyla Eray Aydoğan olurken, Diante Watkins ve Oğuzhan Kızıl’ın 11’er sayısı da galibiyette büyük rol oynadı.

Sezona galibiyetle başlayan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nı tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yaptığı açıklamada, “Yeni sezona galibiyetle başladık. Sahamızda İstanbul Anka Spor’u 86-59 yenen basketbol takımımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Temsilcimiz Çayırova Belediyesi, ligin ikinci haftasında deplasmanda Esenler Erokspor’un rakibi olacak.