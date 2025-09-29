Antalya Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’nin 14’üncüsünü düzenlediği, Türkiye’de gitar dalında gerçekleşen en uzun soluklu festival olan Uluslararası Antalya Gitar Festivali sona erdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’nin 14’üncüsünü düzenlediği, Türkiye’de gitar dalında gerçekleşen en uzun soluklu festival olan Uluslararası Antalya Gitar Festivali sona erdi.

Klasik gitarın yeni isimlerini, virtüözlerini ve gitarda yeni yaklaşımları Antalyalı sanatseverlerle buluşturan 14. Uluslararası Gitar Festivali, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde üç gün boyunca müzikseverleri bir araya getirdi.

Sanat danışmanlığını klasik gitarın değerli virtüözlerinden Ahmet Kanneci’nin üstlendiği festivalin açılış gecesinde klasik ve Flamenko müzik tarzıyla öne çıkan İspanyol piyanist Jose Manuel Cuenca ve kardeşi İspanyol gitarist Francisco Cuenca sahne aldı. İkiliye flamenko danslarıyla RosaGonzales Lopez eşlik etti.

Festivalin ikinci gecesinde “18 Yaş Altı; Yılın Genç Müzisyeni” başta olmak üzere 15’ten fazla uluslararası klasik gitar yarışmasında birincilik ödülüne layık görülen genç gitarist Özberk Miraç Sarıgül müzikseverlerle buluştu.

Festivalin final gecesinde ise ilk uluslararası çıkışını 1988’de New York Carnegie Hall’dakiWeilHall’da biletleri tükenen bir konserle yapan İsveçli gitarist CeliaLinde sahne aldı. Festival çiçek ve plaket takdiminin ardından sona erdi.