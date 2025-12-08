Antalya Muratpaşa Belediyesi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından 4-5 Aralık 2025 tarihlerinde Malta'da düzenlenen Liderler Zirvesi'ne katıldı.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Kaleiçi OldTown Festivali'nin daimi katılımcılarından Malta Yerel Meclisler Birliği'nin (LCA) özel daveti üzerine Liderler Zirvesi'ne katıldı. Malta Başbakanı Robert Abela'nın açılışını yaptığı ve Avrupa Parlamentosu üyelerinin katıldığı zirvede Muratpaşa Belediyesi'ni Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kansu temsil etti.

'Avrupa'yı Tabandan İnşa Etmek' temasıyla düzenlenen zirvede; demografik dönüşümler, jeopolitik gelişmeler ve toplumsal eşitsizlikler gibi yerel yönetimlerin karşılaştığı güncel sorunlar ele alındı. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin 2028-2034 bütçe dönemi (MFF) çerçevesinde yerel yönetimlerin rolünün güçlendirilmesi de zirvenin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Kansu, Liderler Zirvesi'nde Muratpaşa'da halkın yönetime doğrudan katılımını sağlayan Turunç Masa, Yaşlı Meclisi, Gençlik Meclisi ve sivil toplumla güçlü iş birliği mekanizmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Uysal'ın 'Komşuyuz, biriz' anlayışıyla şekillenen katılımcı demokrasi modeli, zirvede büyük ilgi görürken uygulamalar, Avrupa genelinde 'kapsayıcı, dirençli ve kimseyi geride bırakmayan kentler oluşturma' hedefiyle örtüşen örnek bir yerel yönetim modeli olarak değerlendirildi.