Bornova Belediyesi'nin AB destekli STORMLOG Projesi kapanış toplantısında konuşan Başkan Ömer Eşki, projeyi 'Türkiye'nin yeniden Avrupa Birliği hedefiyle buluşması açısından bir vizyon adımı' olarak nitelendirdi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'nin Avrupa Birliği tarafından desteklenen STORMLOG - Sürdürülebilir Ulaşım ve Su Yönetimi Projesi, Yaşar Üniversitesi Ana Konferans Salonu'nda yapılan toplantıyla tamamlandı. Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Energy Cities ortaklığında yürütülen projede, enerji verimliliği, sürdürülebilir ulaşım ve iklim uyumuna yönelik uygulamalar kamuoyuna tanıtıldı.

Toplantı, projenin tanıtım filmi ve Proje Uzmanı Stephan Dupas'ın teşekkür mesajıyla açıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin teknik çıktılarından çok, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu vizyonu temsil ettiğini söyledi. Çamdibi'nde güneş panelleri, LED dönüşümü ve elektrikli araçların hizmete alınmasının belediyenin kendi imkânlarıyla da yapılabileceğini belirten Eşki şu ifadeleri kullandı:

'Bu projeler, unutulmaya yüz tutmuş bir hedefimizi hatırlatıyor: Avrupa Birliği. Aklın, bilimin ve hukukun üstünlüğüne dayanan bir geleceğe ulaşmanın yolu AB standartlarından geçiyor. Biz enerji tasarrufu yapmaktan öte, bu vizyonu diri tutmak için çalışıyoruz.'

Eşki ayrıca Bornova'da rüzgâr ve güneş enerjisiyle kendi kendine yeten ilk akıllı parkın yakında hayata geçirileceğini duyurdu.

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aylin Güney Gevrek, enerji tüketimi ve sera gazı salınımının büyük bölümünün kentlerden kaynaklandığını belirterek Bornova Belediyesi'nin çevre duyarlılığındaki öncü rolüne dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı AB Uzmanı Volkan Kocagül, hibe projelerinin yalnızca iyi fikirlerle değil, güçlü bir uygulama iradesiyle başarıya ulaştığını ifade etti.