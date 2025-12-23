Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Manavgat'ta ekonomik ömrünü tamamlamış olan trafik lambaları ve sinyalizasyon altyapı sistemlerini yenilemek için çalışma başlattı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri'nin başlattığı çalışma ile Manavgat'ta D400-Demokrasi Bulvarı, D400 - Sorgun Bulvarı, Hasan Ali Yücel Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Sorgun Bulvarı ve Hasan Fehmi Boztepe ile Tınaztepe Caddesinin kesiştiği kavşaklarda sinyalizasyon altyapılarında yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

Yapılan çalışmalar ile kavşaklarda sabah akşam pik saatler ile okul giriş ve çıkış saatlerinde oluşan yoğunluğu önlemek amacıyla sinyalizasyon sisteminde güncellemeler yapılıyor. Çalışmalarla birlikte teknik verileri uygun olan ardışık kavşaklarda ise yeşil dalga uygulaması hayata geçirilerek vatandaşlarımızın trafikte bekleme sürelerinin minimuma indirilmesi hedefleniyor.