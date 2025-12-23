Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Susurluk Atatürk Parkı yenileme çalışmaları tam gaz devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalar ile Susurluk'a yeni bir soluk kazandıracak.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın'ın sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Susurluk ilçemizin önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Atatürk Parkı, aralık ayı itibariyle kapsamlı bir yenileme ve modernizasyon çalışmasıyla vatandaşlarımızın hizmetine daha nitelikli bir şekilde sunulmak üzere baştan sona yenileniyor.

KAPSAMLI BİR PARK ALANI OLACAK

Yürütülen çalışmalar kapsamında, park alanında 890 m² çocuk oyun alanı, 166 m² açık hava fitness alanı, 550 metre uzunluğunda yürüyüş yolu (toplam 1103 m²), 12.500 m² sert zemin düzenlemesi, 955 m² skatepark alanı, 26.710 m² yeşil alan, otomatik sulama sistemi ve alan aydınlatma sistemleri gibi birçok yapı hayata geçirilecek. Parkın altyapısını güçlendirmeye yönelik olarak gerçekleştirilecek olan sulama ana hatları ile elektrik ve aydınlatma hatlarına ait çalışmalar da aralıksız şekilde devam ediyor.

YENİ BİR SOLUK GETİRECEK

Yenileme çalışmaları tamamlandığında Atatürk Parkı; çocuklar, gençler, spor yapan vatandaşlar ve aileler için güvenli, modern ve çok amaçlı bir yaşam alanı haline gelecek. Proje, yeşil alan miktarının artırılması ve sosyal donatıların çeşitlendirilmesiyle ilçemizin yaşam kalitesine önemli katkı sağlayacak. Yenilenen yüzüyle Susurluk'a farklı bir hava katacak olan parkın, sosyal çevreye de etkisi olacağı düşünülüyor.