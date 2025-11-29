Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere özel olarak 2022 yılında hizmete açtığı Emekli Kahveleri, kent merkezinde huzurlu ve keyifli bir buluşma noktası haline geldi. Yaşamın yorgunluğunu bir bardak çay eşliğinde paylaşan emekliler, bu özel mekanlarda ücretsiz çay ve su ikramı eşliğinde sosyalleşmenin tadını çıkarıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, emeklilerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemek, birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmek amacıyla Emekli Kahveleri projesini hayata geçirmişti. Zamanla kentin en sevilen buluşma noktalarından biri haline gelen bu mekanlar, emeklilere sağladığı sıcak ortamla dikkat çekiyor.

EMEKLİLERE ÖZEL SOSYAL ALANLAR

Antalya merkezde hizmet veren iki Emekli Kahvesi, açıldığı günden bu yana büyük ilgi görüyor. Emekliler burada günün stresinden uzaklaşıyor, dostlarıyla sohbet ediyor, gazetelerini ve kitaplarını okuyor, satranç ya da tavla oynayarak vakit geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği bu hizmet kapsamında, emeklilere çay ve su ücretsiz olarak ikram ediliyor.

HAFTANIN 7 GÜNÜ AÇIK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Emekli Kahveleri Sorumlusu Sadettin Göktaş belediyenin hizmete açtığı Emekli Kahvelerinden yararlanmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşları bu merkezlere beklediklerini belirterek 'Burası haftanın 7 günü, sabah 08.30'dan akşam 18.00'e, yaz döneminde akşam 19.00'a kadar açık. Burada ücretsiz çay ve su hizmeti veriyoruz. Emeklilerimiz kütüphanemizden de yararlanabiliyorlar' ifadelerini kullandı.

KEYİFLİ SOHBETLER, SICACIK DOSTLUKLAR

Emekli matematik öğretmeni olan Mustafa Şerbetçi özellikle kütüphaneden çok memnun olduğunu belirtti. Şerbetçi 'Ben kitap okumayı çok seviyorum. Genelde sabah erken saatlerde geliyorum. Saat 13.00'e kadar burada kitap okuyorum. Vakit geçiriyorum, arkadaşlarla sohbet ediyorum. Kahvehaneye gitmektense böyle bir yere gelmek benim için büyük bir avantaj' dedi.

HİJYENİK VE GÜVENLİ ORTAM

Kardeşleriyle ortak buluşma noktasının Emekli Kahveleri olduğunu söyleyen emekli Murat Özsever de memnuniyetini belirterek 'Her şey çok güzel. Hijyenik bir ortamda çaylarımızı içiyoruz. Çok mutluyuz. Belediyemize de çok teşekkür ederiz' dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ

Depremden sonra Antalya'ya yerleşen emekli öğretmen Mehmet Kışdal ise 'Belediye çok güzel bir hizmet yeri yapmış. Vaktimin büyük çoğunluğunu burada geçiriyorum. Bu ekonomik kriz içerisinde buraya geliyoruz çayımızı, suyumuzu ücretsiz bir şekilde içiyoruz. Çalışanlarda bizlere çok güzel hizmet ediyorlar' diyerek memnuniyetini dile getirdi.