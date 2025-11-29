Ankara Kent Konseyi (AKK) Trafik ve Ulaşım Çalışma Grubu, 'Şeridinde Kal, Değişimi Başlat' çalıştayı ile kent ulaşımındaki trafik yoğunluğunu gündemine alarak, çözüm önerilerini masaya yatırdı ve şerit ihlalinden meydana gelen kazalar için farkındalık oluşturdu.

ANKARA (İGFA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Trafik ve Ulaşım Çalışma Grubu, Radyo Trafik Yolda, Radyo Trafik Ankara, Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu iş birliğiyle anlamlı bir çalıştayı Başkentlilerle buluşturarak trafik konusuna farkındalık yarattı.

Şeridinde Kal kampanyası kapsamında düzenlenen 'Şeridinde Kal, Değişimi Başlat' çalıştayında, en çok trafik kazasının şerit ihlalleri üzerinden meydana geldiği konusuna dikkat çekilerek, alanında uzman isimlerin çözüm önerileri masaya yatırıldı ve kentte daha güvenli, akıcı bir trafik kültürü oluşturabilmek amaçlandı.

'Ankara'da Ulaşım ve Trafik Sorunları' ve 'Ulaşımda Teknolojik Uygulamalar ve Gelecek Mimarisi' başlıkları altında Başkentlileri bir araya getiren çalıştay, gündelik yaşamın vazgeçilmezi olan trafiği tüm yönleriyle ele alarak trafik sorunlarının çözülmesi için atılacak adımların da bir göstergesi oldu.

Çalıştayın açılışında konuşan ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, 'Trafik probleminin gerçek çözümü yol açmaktan ziyade, toplu ulaşım. Dinozorlara 801 milyon dolar harcanacağına, metrolara yaklaşık bir milyar dolar harcanmış olsaydı, biz bugün Ankara'da bu trafik sorununu yaşamıyor olacaktık. Ankara'da plansız, programsız imar çalışmaları nedeniyle, 10 kişinin yaşayacağı yerde bugün bin kişi yaşıyor' sözleriyle dikkat çekti.