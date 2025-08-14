Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Alanya merkeze yaklaşık 50 km uzaklıkta Akdağ’ın eteklerinde yer alan Çeltek Yaylası yolu asfaltlanıyor. Alt yağı çalışmaları tamamlanan 14 km’lik yolsa asfalt döküm çalışmaları zorlu arazi şartlarına rağmen sürüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde merkeze yaklaşık 50 km uzaklıkta Akdağ’ın eteklerinde yer alan Çeltek Yaylası Dim Vadisi’nde bulunan Öteköy ve Taşbaşı Mahalleleri başta olmak çevredeki mahallelerde yaşayan vatandaşların güzergahında yer alıyor. 120 hanenin yaşadığı yayla yolunun asfaltlanması için mahalle muhtarları ve sakinlerinin talebi doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı. Bir süre önce alt yapı çalışmaları yapılan 14 km’lik yolda asfalt döküm çalışmalarına başlandı. Oldukça zor bir arazi yapısına sahip olan bölgede Büyükşehir ekipleri canla başla çalışarak yolu asfaltlama çalışmasını yürütüyor.

ÇAIŞMALAR ZORLU ŞARTLARDA SÜRÜYOR

Çeltek Yaylası’nda başlayan asfalt çalışmalarını Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir yerinde takip etti. Uzun süredir bu yolun yapılması talebi olduğunu belirterek, “Önce stabilize ve alt yapısını tamamladık. 2025 programını yaparken bu yolun da asfalt yapılması noktasında karar aldık. Burası 14 km. Şu an yolumuzun tamamını sathi kaplama olarak gerçekleştiriyoruz. Doğa şartları ağır olan bir yerdeyiz. İster istemez buraya malzeme çıkarmak için Alanya’dan günde bir sefer yapabiliyoruz. Zor şartlar içerisinde çalışıyoruz ama bu bölgemizdeki insanlarımız 25-30 yıldır bu yolun yapılması talebinde bulunuyorlar. Bu bölgemizde yaşayan insanlarımıza yolun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.