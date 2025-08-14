Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kadın emeğini ve yerli üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği KOMEK Sepeti projesi, yeni bir mağazayla daha da büyüyor.KOCAELİ (İGFA) - Ormanya ve Darıca mağazalarının ardından, Kocaeli İzmit Milli İrade Meydanı’nda açılan “KOMEK Sepeti Meydan Store”, hem görsel estetiği hem de sunduğu ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.

DÖRT BÖLÜMDE ZENGİN ÜRÜN YELPAZESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Milli İrade Meydanı’nda hayata geçirdiği “KOMEK Sepeti Meydan Store” mağazası, dört farklı bölümden oluşuyor. KOMEK Sepeti Home bölümünde, kadınların el emeğiyle ürettiği ev dekorasyon ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Bir diğer alanda, tıbbi aromatik bitkilerle hazırlanmış doğal ürünler yer alıyor. Kocaelispor’a özel tasarlanmış ürünlerin bulunduğu bölüm ise spor tutkunlarının ilgisini çekiyor. Ayrıca, Kocaeli'nin kültürel ve tarihi dokusunu yansıtan hediyelik eşyaların satıldığı özel bir alan da mağazada yer alıyor.

KADIN ELİ DEĞEN HER ŞEY DAHA GÜZEL

Meydan Store’nin en özel yanı ise raflardaki her ürünün arkasında bir kadının emeği, sabrı ve yaratıcılığı olması. El yapımı, doğal ve özgün ürünler; ev ekonomisine katkı sağlarken aynı zamanda kadınların üretim gücünü görünür kılıyor. Sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan bu girişim, kadın emeğini destekleyen alışverişin ne kadar anlamlı olabileceğini gösteriyor.

HER ÜRÜNÜN BİR HİKÂYESİ VAR

KOMEK Sepeti Meydan Store, sadece bir satış noktası değil; aynı zamanda bir değerler vitrini. Sekapark A.Ş. iş birliğiyle üretilen Ormanya markalı doğal ürünler de mağazada yer alıyor. Tıbbi bitkilerden elde edilen uçucu yağlar ve doğal ekstraktlar, yerel üretimin katma değerli halini temsil ediyor. Bu mağazadan alınan her ürün; yerli çiftçilere, doğaya ve el emeğine verilen bir destek anlamına geliyor.