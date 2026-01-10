Van Büyükşehir Belediyesi, mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yılın ilk muhtarlar toplantılarını Gürpınar ve Gevaş ilçelerinde yoğun katılımla gerçekleştirdi. Toplantılarda muhtarlarla birebir görüşmeler yapılarak sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

VAN (İGFA) - Yılın ilk muhtarlar toplantısı Gürpınar ilçesinde yapıldı. Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen programa; Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Faruk Şamiloğlu, VASKİ Genel Müdürü Emre Eşme, Karayolları, Devlet Su İşleri (DSİ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, VEDAŞ temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ'nin ilgili daire başkanları ve mahalle muhtarları katıldı.

Gürpınar muhtarlarıyla gerçekleştirilen programda konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, 2026 yılı boyunca sahada olacaklarını belirterek, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit edip çözüm odaklı bir anlayışla hareket edeceklerini söyledi. Muhtarların mahallelerin sesi olduğunu vurgulayan Akhan, 'Muhtarlarımızla kuracağımız güçlü iletişim sayesinde sorunları daha hızlı tespit edip kalıcı çözümler üreteceğiz. Yılın ilk toplantısını bu anlayışla gerçekleştirdik ve tüm ilçelerde aynı kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

Konuşmaların ardından söz alan Gürpınar mahalle muhtarları, altyapıdan ulaşıma, tarımdan içme suyuna kadar mahallelerine ilişkin sorun ve taleplerini dile getirdi. İlgili kurum ve daire başkanları ise iletilen konular hakkında muhtarlara bilgi verdi. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. Program, muhtarlarla toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Gürpınar'daki programın ardından Gevaş ilçesine geçen Genel Sekreter Ulaş Akhan, beraberindeki kurum temsilcileriyle birlikte Gevaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı. Burada da yılın ilk muhtar buluşmalarının önemine değinen Akhan, ilçelerde tespit edilen eksiklerin ve ihtiyaçların muhtarlarla iş birliği içinde çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Gevaş'taki toplantıda da mahalle muhtarları tek tek söz alarak sorun ve taleplerini aktardı. Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurum temsilcileri, iletilen konuların takipçisi olacaklarını ve çözüm sürecinin hızlandırılacağını belirtti.

Van Büyükşehir Belediyesi, yılın ilk muhtarlar toplantılarıyla birlikte mahallelerin sorunlarını yerinde dinlemeye devam edeceğini ve kent genelinde hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için muhtarlarla koordinasyonu sürdüreceğini bildirdi.