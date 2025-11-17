Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK çatısı altında hazırlanan ara tatil programı, çocukların annelerinin kurs deneyimine dâhil olmasını sağlayarak hem aile içi iletişimi güçlendiren hem de üretim kültürünü destekleyen örnek bir buluşmaya dönüştü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ara tatil haftasında SAMEK merkezlerinde ilk kez hayata geçirdiği anne-çocuk atölyelerinde yaklaşık 500 çocuk ve annesini bir araya getirdi.

Şehrin dört bir yanındaki 10 farklı kurs merkezinde hafta boyunca düzenlenen ve 33 farklı etkinlikten oluşan programda çocuklar, annelerinin eğitim gördüğü atölyelere konuk olarak onların neler ürettiğini yakından görme fırsatı bularak çeşitli uygulamalarla keyifli bir ara tatil geçirdi.

RENKLİ ATÖLYELERDE ÜRETİM DOLU ANLAR

Çocuklar annelerinin oturduğu masalara geçerek magnet tasarladı, MDF objeler boyadı, bileklikler ve keçe ürünler hazırladı. Takı tasarımından mini anahtarlıklara, rattan süslemelerden küçük mutfak tariflerine kadar pek çok çalışma, anne ve çocukların birlikte ürettiği keyifli etkinliklere dönüştü.

Anneler, kendi branşlarındaki çalışmaları çocuklarına adım adım gösterirken minikler de anneleriyle yan yana üretmenin heyecanını yaşadı. Malzemeleri paylaşan, tasarımları birlikte şekillendiren ve renkli ürünler ortaya çıkaran anne-çocuk ekipleri atölyelere sıcak bir atmosfer kattı. Pizza ve kurabiye yapımı, ebru denemeleri, kupa boyama gibi uygulamalar ise etkinliklerin en keyifli anlarına sahne oldu.

Bu yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen yoğun ilgi gören anne-çocuk atölyeleri hem anneler hem de çocuklar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Aileler, çocukların annelerinin dünyasına adım atmasının ve üretim ortamını tanımasının çok değerli olduğunu belirterek benzer etkinliklerin devam etmesini istedi.