SOBE Vakfı, otizmli bireylerin eğitimini bilimsel ve ölçülebilir şekilde takip etmeyi sağlayan SOBEP adlı online eğitim platformunu hayata geçirdi.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı, otizm eğitiminde standartları yükseltmeyi amaçlayan SOBE Eğitim Platformu (SOBEP)'i resmi olarak kullanıma sundu.

Özel eğitim uzmanları, akademisyenler ve yazılım geliştiricilerin birlikte oluşturduğu platform; 2 binden fazla program, 17 öğretim yöntemi ve 70 modül içeriyor. SOBEP, Türkiye ve yurt dışındaki 18 kurumda yaklaşık 1.900 öğrenci tarafından aktif olarak kullanılıyor ve dört dile uyarlanabiliyor.

Eğitimciler öğrencilerin performansını ders sırasında anlık olarak sisteme işleyebiliyor; platform grafik ve raporları eş zamanlı üreterek hem eğitmenlere hem velilere anlık gelişim takibi imkânı sağlıyor. Devamsızlık, program yönetimi ve arşivleme gibi süreçler de tek sistemden yürütülüyor.

SOBE Vakfı ayrıca rehberlik birimleri için dijital test uygulamaları geliştirmeye hazırlanıyor. Böylece ders performansı ve gelişim testleri aynı platformda izlenebilecek.

SOBEP, öğretmen, aile ve kurumun aynı dijital altyapıda buluştuğu, otizm eğitiminde veri temelli ve şeffaf bir model sunmayı hedefliyor.