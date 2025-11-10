İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Kent Lokantaları'nda ücretsiz yemek hizmeti sundu.

İZMİR (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında İzmir'de önemli ve anlamlı bir uygulamaya imza atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak beş noktada faaliyet gösteren Kent Lokantaları'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde ücretsiz yemek hizmeti sunuldu.

Kemeraltı, Çiğli, Karabağlar, Menemen ve Aliağa şubelerinde rutin olarak çıkarılan 2 bin kişilik yemek 10 Kasım için 500 ilaveyle toplam 2 bin 500 kişilik üretildi. Lokantalara gelen yurttaşlara şehriye çorbası, püreli tas kebabı, bulgur pilavı ve şambaliden oluşan menü ikram edildi.

'BUGÜNE ÖZEL MENÜ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Turizm AŞ İşletmeler Müdürlüğü'nde görev yapan Pınar Salman, 'Bugün beş şubemizde üretilen yemeklerimiz ücretsiz olarak veriliyor. Genel olarak günlük 2 bin porsiyon yemek üretiliyor ve uygun fiyatlarda satışa sunuyoruz. Temel hedefimiz halkın refahı. Sürdürülebilir, kolay erişilebilir olması ve alım gücünü zorlamaması. Normalde 2 bin ama bugüne özel 2 bin 500 kişilik yemek üretimi gerçekleştirdik' dedi.

SAĞLIKLI, LEZZETLİ VE EKONOMİK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve göreve gelir gelmez açılmasına öncülük ettiği Kent Lokantaları, halkı sağlıklı, güvenilir ve ekonomik gıdayla buluşturmaya devam ediyor. Dört çeşit yemeğin 50 liradan sunulduğu Kent Lokantaları, Türkiye'deki ekonomik krizin giderek derinleştiği dönemde önemli bir açığı kapatıyor. Kemeraltı Balıkçılar Meydanı, Çiğli Maltepe Mahallesi, Karabağlar'da kaymakamlık binasının karşısında, Menemen'in Mermerli Mahallesi'nde ve Aliağa Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi'nde kapıları açık olan lokantalar, hafta içi saat 11.30'dan itibaren hizmet veriyor. Kent Lokantalarındaki menüler 4 çeşitten oluşuyor ve her gün Grand Plaza AŞ bünyesinde çalışan gıda mühendisleri tarafından belirleniyor. Kent Lokantalarının İzmir genelinde daha da yaygınlaşması hedefleniyor. Özellikle öğrenciler, çalışanlar ve emeklilerin bulunduğu bölgelere öncelik verilerek açılması planlanan yeni lokantalar için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar sürdürülüyor.