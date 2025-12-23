Yeniden doğuşu, umudu ve ışığın yükselişini simgeleyen Nardugan Bayramı, Yakup Türkal'ın ev sahipliğinde Ankara Atatürk Sanat Merkezi'nde düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı.

ANKARA (İGFA) - Geçtiğimiz yıl Millî Eğitim Bakanlığı Şûra Salonu'nda gerçekleştirilen ve geniş katılımla dikkat çeken etkinlik, bu yıl Ankara Atatürk Sanat Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

Yakup Türkal'ın ev sahipliğinde gelenekselleşen etkinlik, Türk kültürünün sürekliliğine ve ortak hafızasına vurgu yapan açılış konuşmasıyla başladı.

Program, besteci ve orkestra şefi Musa Göçmen'in verdiği konserle devam etti. Davetliler ve sanatseverler, müzik eşliğinde ışığın yükselişine ve yeniden doğuşun anlamına tanıklık etti. Ankara Atatürk Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Nardugan Bayramı etkinliği; kültürel mirası görünür kılmayı, ortak hafızayı güçlendirmeyi ve yeniden doğuş ile umudu simgeleyen bu geleneği müzik ve anlatılar aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladı.

İş insanı ve politikacı Yakup Türkal, Nardugan Bayramı'nın tarihsel, kültürel ve toplumsal önemine dikkat çekerek, 'Nardugan Bayramı, Türk geleneğinde yalnızca mevsimlerin değişimini değil; insanın, toplumun ve doğanın yeniden ayağa kalkışını simgelediğini belirterek, 'Nardugan, uzun yıllar karanlıkta bırakılmış bir kültürel değerdir. Orta Doğu'da medeniyetlere ışık tutmuş, hem Doğu'da hem Batı'da devletler kurmuş, medeniyetlere ışık tutmuş özgün bir uygarlığın taşıyıcısıdır. Bu uygarlık; insanı merkeze alan, insan onuruna yakışır bir yaşamı esas alan bir anlayış üzerine kuruludur' dedi.