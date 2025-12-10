Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvan yetiştiricilerinin üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla desteklerini sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından geçmiş yıllarda başlatılan kaba yem ve yemlik arpa desteği bu yıl da gerçekleştirildi.

ATA Çiftliği'nde üretilen kaba yem ve yemlik arpa hasat edilerek manda yetiştiricilerine yüzde yüz hibe ile ulaştırıldı. Toplam 25 ilçede 92 manda yetiştiricisine 34,5 ton (1380 balya) kaba yem ve 23 ton (460 torba) yemlik arpa dağıtımı çiftçinin yüzünü güldürdü.

YÜZDE YÜZ HİBE İLE ÜRETİCİ DESTEKLENİYOR

Yerli üreticilere yönelik destekleri çeşitlendirerek sürdüreceklerini dile getiren ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvancılık Şube Müdürü Hasan Karakuş, dağıtımlarla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

'Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Gölbaşı ATA Çiftliği'nde yetiştirilen kaba yemler yetiştiricilerimizle buluştu. Tritikale, macar fiği, arpa ve buğday karışımlarını balya hâline getiriyoruz, kaba yem olarak yetiştiricilerimize dağıtıyoruz. Buna ilave olarak torbalanmış hayvan yemi olarak kullanılacak arpaları da yetiştiricilerimizle buluşturduk. Bu proje kapsamında kaba yem ve torbalanmış arpalar Ankara'daki 25 ilçede manda yetiştiriciliği yapan vatandaşlara dağıtıldı. Kırsal Hizmetler'in daha önce kullanmış olduğu KIRBİS üzerinden başvuru yapan toplam 92 yetiştiriciye kaba yem ve arpalarımızı yüzde yüz hibeli olarak dağıttık.'