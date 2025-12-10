Son araştırmalar, çalışanların yarısından fazlasının iş yerinde sessiz çatlama yaşadığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu durumun yalnızca bireysel değil, kurumsal verimlilik ve ruh sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturduğunu belirtiyor.

İSTANBUL (İGFA) - Çalışanların iş yerinde yaşadığı stres ve tükenmişlik, hem bireysel sağlık hem de kurumsal verimlilik üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tükenmişliği kronik iş yeri stresinin yönetilememesi sonucu ortaya çıkan bir sendrom olarak tanımlıyor.

TalentLMS'in 1.000 çalışanla yaptığı araştırma, katılımcıların yüzde 54'ünün iş yaşamında 'sessiz çatlama' deneyimi yaşadığını ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, sessiz çatlama genellikle finansal stres ve artan iş yükünden kaynaklanıyor. Çalışanlar maaşlarının yaşam standartlarını karşılamada yetersiz olduğunu, iş yükünün sürekli arttığını ve iş değiştirmenin mali durumlarını iyileştirmeyeceğini düşünüyor.

AVİTA Çalışan Destek Programı Klinik Psikoloğu Fahriye Nasırzade, sessiz çatlamayı 'iş ve yaşamın anlamının sessizce sarsılması' olarak tanımlıyor. Nasırzade, 'Çalışan görünürde işini sürdürürken iç dünyasında çatırdar. Uzun süren stres, finansal baskılar ve duygusal yorgunluk birleştiğinde kişi artık sadece işini değil, kendini de taşımakta zorlanır. Kurumlar için kritik farkındalık, performansı değil, ruhsal bütünlüğü izlemektir' dedi.

Yönetimsel kopukluk, sessiz çatlamayı derinleştiriyor. TalentLMS verilerine göre, çalışanların %62'si yöneticilerinin endişelerini dinlediğini belirtirken, sessiz çatlama yaşayanların yalnızca yüzde 47'si aynı yanıtı veriyor. Bu durum, etkisiz yönetim ile kalıcı mutsuzluk arasında doğrudan bir bağ olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, sessiz çatlamayı önlemenin yolunun kapsamlı çalışan destek programları, esnek çalışma imkânları, eğitim ve psikolojik destek sağlamak, geri bildirim mekanizmalarını güçlendirmek ve iş yerinde sağlıklı bir kültür yaratmak olduğunu vurguluyor. Erken fark edilip önlem alınmadığında sessiz çatlama hem birey hem de kurum için maliyetli bir kriz haline gelirken, etkin yönetimle sürdürülebilir motivasyon ve bağlılık sağlanabiliyor.