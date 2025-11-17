Ankara Üniversitesi, yapay zekâ alanında, ISO/IEC 42001 Yapay Zekâ Yönetim Sistemi Akredite Belgesini alan dünyadaki ilk üniversite oldu.

ANKARA (İGFA) - Sahip olduğu Yapay Zekâ Enstitüsü ile Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Bölümünün yanında, bünyesindeki akademik birimler tarafından bu alanda multidisipliner çalışmaların yürütüldüğü Ankara Üniversitesi, yapay zekâ tabanlı yazılım geliştirme ve kullanma, AR-GE projeleri ve inovasyon faaliyetleri, yapay zekâ çözümlerinin entegrasyonu ve uygulaması, danışmanlık eğitim hizmetleri, veri analizi ve modelleme çalışmalarını kapsayan ISO/IEC 42001 Yapay Zekâ Yönetim Sistemi standartlarının gereklerini yerine getirerek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda belgeyi almaya hak kazandı.

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Suna Ertunç, Yapay Zekâ Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Ezgi Avcı ve ICT Certify Yönetim Kurulu Başkanı Mariye Umay Mirzaoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı ziyaret ederek, ISO/IEC 42001 Yapay Zekâ Yönetim Sistemi Belgesini takdim etti.

Rektör Ünüvar, Ankara Üniversitesinin, bu önemli belgeyle dijital dönüşüm vizyonunu uluslararası standartlarda tescillemiş olduğunu ifade etti.

Bu değerli başarının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda alınmasının ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirten Ünüvar, Ankara Üniversitesinin, Cumhuriyet'in bilimsel mirasını geleceğe taşıma konusundaki kararlılığını bu belgeyle bir kez daha güçlü biçimde ortaya koyduğunu dile getirdi.

Ünüvar, bu kapsamlı çalışmanın, Ankara Üniversitesinin bilimsel yetkinliğinin, dijital dönüşüm hedeflerinin, yapay zekâ alanındaki kurumsal kararlılığının ve ulusal/uluslararası paydaşlarla yürütülen iş birliklerinin somut bir sonucu olduğunu da vurguladı.

Ankara Üniversitesinin, söz konusu belgeyi yalnızca bir kalite standardı değil, Türkiye'de ve dünyada yapay zekâ yönetişimi alanında örnek teşkil edecek bir referans yol haritası olarak da gördüğünü dile getiren Ünüvar, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Ankara Üniversitesi, ISO/IEC 42001 kapsamında edindiği bilgi birikimini ve yönetişim tecrübesini, önümüzdeki dönemde yükseköğretim kurumları, kamu kuruluşları ve özel sektör ile paylaşmaya devam ederek ulusal yapay zekâ ekosisteminin gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.