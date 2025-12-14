Konya Selçuklu Belediyesi, 2025 yılı boyunca eğitim alanında gerçekleştirdiği yatırım ve projeler ile eğitim kalitesini daha da yükseltti.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi 2025 yılında da eğitim yatırımlarını önceleyen projelere imza attı. İlçenin eğitim altyapısını güçlendirmek adına kapalı spor salonlarından modern derslikli okullara kadar birçok eğitim yatırımı bu dönemde hayat buldu. Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi de modern ve fonksiyonel yapısı ile Selçuklu Belediyesi'nin eğitim alanındaki vizyonunu taçlandıran önemli bir eser oldu.

SELÇUKLU FEN LİSESİ KAPALI SPOR SALONU VE SUNİ ÇİM SAHA ÖĞRENCİLERİN KULLANIMINA SUNULDU

2025 yılının önemli yatırımlarından biri olan Selçuklu Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Saha Projesi, Kosova Mahallesi'nde yer alan Selçuklu Fen Lisesi'nin fiziki altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirildi. Hem eğitim hem de spor alanında ilçeye değer katan tesisin yapımı tamamlanarak öğrencilerin kullanımına sunuldu. Tesiste 4 farklı spor branşına hizmet verecek bir spor salonu, 2 adet soyunma odası, teknik alanlar ve duşlar bulunuyor. Zemin katta ise hentbol ölçeğinde bir spor salonu, 2 adet soyunma odası, bay-bayan öğretmenler odası ve duş alanları yer alıyor.

AHMET ÇALIK'IN İSMİ KONYA SPOR LİSESİ KAPALI SPOR SALONU VE SUNİ ÇİM SAHASI'NDA YAŞATILACAK

Eğitim ve spor alanında hız kesmeden yatırımlarına devam eden Selçuklu Belediyesi, Konya Spor Lisesi'ne Konyasporlu futbolcu merhum Ahmet Çalık'ın ismini taşıyan Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Sahası'nı kazandırdı. Tesisin resmi açılışı 8 Ekim 2025 tarihinde protokol üyeleri ve Ahmet Çalık'ın yakınlarının da katılımıyla gerçekleştirildi. Bodrum ve zemin kattan oluşan spor salonu, 9 bin 877 m² arsa alanı üzerinde 3 bin 331 m² inşaat alanına sahip. Yapının bodrum katında 4 adet küçük ölçekli spor salonu bulunurken, zemin katta hentbol sahası ölçeğinde tasarlanmış ana spor salonu, 176 kişilik tribün, skorbord, ışıklandırma ve ses sistemi yer alıyor. Ayrıca 2 adet soyunma odası, 2 adet öğretmenler odası ve çeşitli ihtiyaç alanları da tesis bünyesinde hizmet veriyor.

YAZIR MAHALLE KÜLLİYESİ'NİN YAPIMI DEVAM EDİYOR

Selçuklu Belediyesi Türkiye'ye örnek projelerinden biri olan mahalle külliyesi uygulamasına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. İlki Hacıkaymak Mahallesi'ne kazandırılan ve büyük ilgi gören mahalle külliyesinin ikincisi Selçuklu Belediyesi ve hayırsever işbirliğinde Yazır Mahallesi'nde hayata geçiriliyor. Mart ayında protokolü imzalanarak kısa süre içinde tesisin yapımına başlanan cami merkezli külliye projesinde 4/6 yaş çocuklara eğitim sunacak olan Mahalle Mektebini de yer alacak. Külliyede çocukların gelişimine yönelik birçok birim de yer alacak. Bu kapsamda Elif, Ba, Oyun ve Rekreasyon, Sahne Sanatları, El Becerileri ve Sanat Atölyelerinin yanı sıra yemekhane, yönetim odası ve diğer fonksiyonlar yer alacak.

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI VE MODERN LİSELERİNDEN BİRİ OLACAK; SELÇUKLU BELEDİYESİ GÜZEL SANATLAR LİSESİ'NİN YAPIMI TAMAMLANDI

Selçuklu Belediyesi, sanata ve eğitime verdiği önemi bir kez daha göstererek Türkiye'nin en kapsamlı ve modern liselerinden biri olan Güzel Sanatlar Lisesi'nin yapımını tamamladı. Yenilikçi tasarımı ve güçlü teknik donanımıyla öne çıkan okul, sanat alanında yetenekli gençleri yetiştirerek Selçuklu'nun kültür hayatına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yetenekli gençlerin umut ışığı olacak ve alanlarında keşfedilmesini sağlayacak olan okul, 10 bin 885 metrekare alana inşa edildi. Bodrum, zemin ve 1 kattan oluşan yapı, bünyesinde 16 adet kültür dersliği, 2 adet laboratuvar, 11 adet atölye, 7 adet müzik dersliği, 34 adet bireysel çalışma odası, kütüphane, kantin, çok amaçlı salon, sergi alanı, müze, 450 kişilik konferans salonu ve fuaye alanını bulunduruyor.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 'EĞİTİME YAPILAN YATIRIM GELECEĞE YAPILAN YATIRIMDIR'

2025 yılında da eğitime önemli katkılar sağladıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha donanımlı ve özgüvenli bir geleceğe hazırlanması için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Eğitim konusu her zaman önceliğimiz oldu ve bundan sonraki süreçte de önceliğimiz olmaya devam edecek. Bu kapsamda okul öncesinden ilk ve ortaokula, liseden yükseköğrenime kadar eğitimin tüm aşamalarında elimizi taşın altına koyuyoruz. Okullarımızın bina yapımından spor salonu yapımına; teknik ekipmanlarından tefrişatına; çevre düzenlemelerinden bakım ve onarımına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyoruz. Tüm bunların yanı sıra, okul dışı öğrenme ortamlarıyla da çocuklarımızın bir taraftan kendilerini tanımalarına, diğer taraftan bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sunuyoruz. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın en iyi imkânlardan faydalanması adına 2025 yılında da sahada bunun en güzel örneklerini ortaya koyduk. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiğimiz her eser, geleceğin parlak nesillerinin yetişmesine imkan sağlayacak. Selçuklu'yu eğitimin önemli bir merkezi konumuna taşıyan bu çalışmalarımızın eğitim camiamıza ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.