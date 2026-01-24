TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğü verilerine göre Ankara'da Aralık ayında 23 bin 376 konut satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 30 artış yaşanırken, piyasada belirgin şekilde satıcı ağırlıklı bir yapı oluştu.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da 2025 yılının Aralık ayında konut piyasası dikkat çekici bir hareketlilik yaşadı. TÜİK verilerine göre, yalnızca Aralık ayında 23 bin 376 konut satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 30'luk artışa işaret ediyor.

Yılın son ayında yaşanan bu artışın vergi düzenlemeleri, maliyet baskısı ve beklenti yönetimi ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor.

Satış Türlerine Göre Dağılım

İpotekli satışlar: 3.372

Diğer satışlar: 20.004

İlk el satışlar: 7.877

İkinci el satışlar: 15.499

Alıcılar ve satıcılar hızlı davrandı, çok sayıda takaslı işlem yapıldı

Gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzey pazarlama alanında faaliyet gösteren Ankara'nın önde gelen firmalarından Gayrimenkul PR, TÜİK verilerini kapsamlı şekilde analiz etti.

Alıcılar ve satıcılar Aralık ayında hızlı davrandı. Yıl genelinde toplam 152 bin 534 konut satışı gerçekleşti. Aralık ayı, yılın en yüksek satış yapılan aylarından biri oldu. Aralık ayında satış baskısının yaşanmasının nedenleri olarak; Konut stoku yüksek olan inşaat firmalarının, yatırım amaçlı konut alan mülk sahiplerinin, vergi artışları ve yeni maliyet tabloları öncesinde satışa yönelmesinin etkisi büyük oldu. Vergi artışlarına yakalanmamak için çok sayıda takaslı işlem yapıldı. Bu durum tapu işlemlerine çift işlem olarak yansıdı. Ayrıca, projeden kat irtifakı kurulan konutların satışları da istatistikleri yukarı taşıyan önemli unsurlar arasında yer aldı.

2026 yılında gerçek bir piyasa oluşacak

Gayrimenkul PR şirketine göre gelecek dönemde Ankara emlak sektöründe büyük bir kırılma yaşanacak;

Konut devirlerinde maliyet tablosunun değişmesiyle birlikte, 2026 yılında satışlarda ciddi bir yavaşlama bekleniyor. Buna göre; satıcı isteği artacak, alıcılar daha çekimser ve karamsar davranacak, nominal fiyatlar sabit kalsa bile, gerçekleşen satışlar ilan (tabela) fiyatlarının çok altında olacak. Asıl kırılma noktası ise yakında gündeme gelmesi beklenen kademeli emlak vergisi uygulaması olarak görülüyor. Yeni dönemde fiyatı doğru olan ve ilan siteleri dışında alternatif pazarlama kanalları olan Gayrimenkul firmalarının etkili olduğu, güçlü ve güvenilir bir emlak piyasası oluşacak.

Ankara - Aralık 2025 ilçe bazlı konut satışları

Çankaya: 3.755

Keçiören: 3.028

Mamak: 2.768

Sincan: 2.763

Altındağ: 1.971

Etimesgut: 1.775

Gölbaşı: 1.248

Yenimahalle: 1.233

Çubuk: 869

Pursaklar: 741

Polatlı: 603

Akyurt: 461

Kahramankazan: 222

Elmadağ: 175

Beypazarı: 169

Kızılcahamam: 106

Şereflikoçhisar: 99

Güdül: 66

Kalecik: 66

Ayaş: 21

Haymana: 27

Nallıhan: 26