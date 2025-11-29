ADANA (İGFA) - Adana'nın en güzel noktalarından biri olan Adnan Menderes Bulvarı'nda 3 buçuk kilometrelik alan yenilendi. Bisiklet yolları, aydınlatmalar ve korkuluklar tamamen elden geçirilip, yenilenerek halkın kullanımına açıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, yeni hizmet ve düzenlemelerin yapıldığı alanda halkla bir araya geldi. Siyasilerin de katıldığı programda, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Güngör Geçer şunları söyledi: 'Adana'nın en güzel yerlerinden birindeyiz. Seyhan Baraj Gölü'nün yerleşim alanlarıyla birleştiği çok güzel bir konumdayız. Adana'nın nefes aldığı, özellikle Adanalıların yaz aylarında gelip nefes aldığı bir noktadayız. Burada Büyükşehir belediyesi olarak bir çalışma gerçekleştirdik. 3 buçuk km'lik bir alanı yeniledik, düzenledik, yeni haliyle hizmete sunduk.

Yeni bisiklet yolları, aydınlatmalarıyla, korkuluklarıyla, parklarıyla birlikte tamamı yenilenmiş halde. Korkulukların tamamını kendi atölyelerimizde imal ediyoruz. Adana'nın daha çağdaş, daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için bunları yapmamız gerekiyor. Bunun için de üst ve altyapı çalışmaları ile çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz.'