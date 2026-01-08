Ankara Keçiören Belediyesi'ne bağlı Çocuk Gelişim Merkezleri'nde eğitim gören 4-5 yaş grubu öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesindeki Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi'ni ziyaret etti.

ANKARA (İGFA) - Müze rehberleri ve öğretmenler eşliğinde gerçekleşen gezide çocuklar, gözlem yapmanın ve keşfetmenin keyfini yaşadı. Erken yaşta bilim ve doğa bilinci kazandırmayı hedefleyen etkinlik, öğrencilerin hayal gücünü ve öğrenme motivasyonunu da destekledi. Bilimle tanışan miniklerin yüzlerindeki heyecan, bu tür etkinliklerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.

MİNİKLERİN GÖZDESİ DİNOZOR FOSİLLERİ

Eğitici ve keşif dolu gezi boyunca çocuklar, dinozorlara ait fosil ve kalıntıları büyük bir merakla inceledi. Özellikle milyonlarca yıl önce denizin derinliklerinden çıkarılan ve çok uzak coğrafyalardan müzeye getirilen nadir materyaller, miniklerin ilgisini en çok çeken bölümler arasında yer aldı. Öğrenciler, sergilenen örnekler sayesinde geçmişteki canlılar ve dünyanın jeolojik serüveni hakkında yaşlarına uygun bilgiler edindi.

GEZİLER DEVAM EDECEK

Keçiören Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi yetkilileri, çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimine katkı sağlayan bu tür eğitim gezilerinin devam edeceğini belirtti. Program kapsamında farklı müze ve kültür duraklarının da miniklerle buluşturulması planlanıyor.