Ankara'da Keçiören Belediyesi, stajyer öğrencilere yönelik geniş kapsamlı bir eğitim düzenledi. Programda ilk yardım, güvenli teknoloji kullanımı ve akran zorbalığı gibi konular işlendi. Eğitimler, öğrencilerin iş ve sosyal yaşamda bilinçlenmesi amacıyla yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi, kurum bünyesinde staj yapan öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğinde Keçiören Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen program, Dr. Rukiye Gül'ün koordinatörlüğünde; doktor, hemşire, çocuk gelişim uzmanı ve sosyal hizmetler uzmanlarından oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında uzmanlar tarafından, teorik bilgilerin yanı sıra günlük hayattan örnekler ve uygulamaya yönelik bilgiler aktarıldı.

Stajyer öğrencilerin hem iş ortamında hem de sosyal yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmeleri hedefiyle düzenlenen eğitimlere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Gerçekleştirilen eğitimde stajyer öğrencilere; temel ilk yardım, güvenli teknoloji kullanımı, akran zorbalığı ve akranlar arası iletişim başlıklarında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitimde, özellikle acil durumlarda doğru müdahalenin önemi, dijital mecralarda güvenli davranış biçimleri, akran zorbalığının nedenleri ve sonuçları ile sağlıklı iletişim kurmanın yolları ele alındı. Özellikle akran zorbalığıyla mücadele, doğru iletişim kurma ve dijital ortamda güvenli hareket etme konularında farkındalık oluşturuldu.