Kocaeli'de İzmit Belediyesi, kent genelinde tarımsal üretimi teşvik etmek ve vatandaşları doğayla buluşturmak amacıyla fide dağıtım programı düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Alikahya, 28 Haziran ve Yeşilova mahallelerinde meyve ve sebze fidelerini vatandaşlarla buluşturdu.

Bölge sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği fide dağıtım programına başkan yardımcısı, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Halka ücretsiz olarak dağıtılan fide programına, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Celal Hülür, Meclis Üyeleri Özcan Özer, Gamze Yılmaz Doğan, Neslihan Çakır, Köy Hizmet Masası Sorumluları Turgay Oruç, İsmail Akdeniz, Ali Filiz, İnanç Masası Sorumlusu İsmet Kanık, Alikahya Hizmet Masası Sorumlusu Ercan Umutlu ile 28 Haziran Mahalle Muhtarı Mukadder Mengül katıldı.