Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Halil, 1 Ocak 2026'dan itibaren bazı mükelleflerin gerçek usule geçişinde odalara muhasebe yetkisi verilmesinin hukuka aykırı ve vergi adaletine zarar veren bir uygulama olduğunu belirtti.

BURSA (İGFA) - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Halil, 8 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli mükelleflerin 1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usule geçmesinin öngörülmesine dikkat çekerek, bu geçişin amaçlarının, belge düzeni ve defter tutma sistemini güçlendirmek, mali verilerin sağlıklı üretilmesini ve kamu gelirlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu hatırlattı.

Ancak 13 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, söz konusu mükelleflerin defterlerinin ve beyannamelerinin esnaf odaları veya birlikler tarafından tutulmasına izin verilmesinin, atılan olumlu adımların gerisine gidildiğini vurgulayan Oda Başkanı Hüseyin Halil, bu yetkilendirmenin hukuka aykırı ve belirsizliklerle dolu olduğunu ifade etti.

Halil, uygulamanın kayıtdışılığı artırabileceğini, vergiye gönüllü uyumu azaltabileceğini ve kamu gelirlerini olumsuz etkileyeceğini belirterek, 'Muhasebe, mali raporlama ve beyanname birbirinden ayrılamaz bir bütündür ve bu süreçler meslek mensuplarının sorumluluğundadır. Teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren bu alanın odalara devredilmesi, mükellefleri denetimsiz bırakmak anlamına gelmektedir. Bu durum, vergide eşitlik ve adalet ilkesine aykırıdır.' dedi.

Odalara yetki verilmesi halinde ortaya çıkabilecek sorumluluk ve hukuki belirsizliklere dikkat çekerek, kamuoyuna ve yetkililere çağrıda bulunan Başkan Halil, 'Bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde her türlü hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz ve mesleki düzeni korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız.' diye konuştu.