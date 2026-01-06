Ankara Keçiören Belediyesi, istihdamı güçlendirmek ve iş arayan vatandaşları işverenlerle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Kariyer Ofisi aracılığıyla 2025 yılı boyunca önemli sonuçlar elde etti. Vatandaşların mesleki birikim ve yeteneklerine uygun iş fırsatlarına erişimini sağlayan Ofis, yüzlerce kişiyi iş hayatına kazandırdı.

ANKARA (İGFA) - 2025 yılı içerisinde 16 bin 521 kişi Kariyer Ofisi'ne üye olarak kayıt yaptırdı. İşverenlerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan eşleştirmeler kapsamında 9 bin 40 kişi mülakat süreçlerine yönlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 940 vatandaş, kendisine uygun pozisyonlarda istihdam edilerek çalışma hayatına adım attı.

BAŞVURULAR UZMANLIKLA DEĞERLendiriliyor

Kariyer Ofisi'ne yapılan başvurular, alanında deneyimli ekipler tarafından titizlikle ele alınıyor. Adaylar; eğitim, deneyim ve yetkinliklerine göre analiz edilerek en uygun iş fırsatlarına yönlendiriliyor. Aynı zamanda İŞKUR Hizmet Noktası olarak hizmet veren Ofis, vatandaşlara İŞKUR kaydı oluşturma, kayıt güncelleme ve açık iş ilanlarına başvuru süreçlerinde rehberlik sağlıyor. Kariyer Ofisi'nin 2025 yılı boyunca sürdürdüğü çalışmalar, Keçiören Belediyesi'nin istihdamı destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Yıl geneline yayılan danışmanlık, yönlendirme ve mülakat süreçleri sayesinde yüzlerce vatandaş kalıcı iş fırsatlarına erişti.

'İSTİHDAMA KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Kariyer Ofisi'nin ilçede önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu: 'Kariyer Ofisi'miz, iş arayan vatandaşlarımız ile iş dünyasını liyakat ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda bir araya getiriyor. Herkesin bilgi, beceri ve emeğinin karşılığını alabileceği bir istihdam sürecine katkı sunmak için gayret ediyoruz. Bu yapı, yalnızca iş başvurularının yapıldığı bir merkez değil; güvenin, rehberliğin ve doğru yönlendirmenin adresidir. Keçiören'de istihdamı güçlendirmek, vatandaşlarımızın yanında olmak ve iş dünyasına nitelikli insan kaynağı kazandırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.'