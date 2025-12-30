Muğla Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz geride bırakmaya sayılı günler kaldığımız 2025 yılında Milas Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları anlatmak ve 2026 yılında planlanan projeler hakkında bilgi vermek için değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

MUĞLA (İGFA) - Güvenilir, hesap verebilir ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara açık olarak gerçekleşen toplantıda belediye birimlerinden gelen faaliyet raporları doğrultusunda hazırlanan video ve sunum sayısal verilerle paylaşıldı.

Milas'ı daha yaşanabilir daha güzel yarınlara taşımak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 2026 yılında da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Başkan Topuz, '2025 yılı boyunca Milas'ta, kent merkezinden kırsal mahallelerimize kadar her noktaya dokunan bir anlayışla çalıştık. Ulaşımı güçlendiren yollardan sosyal yaşamı canlandıran alanlara, üreticiyi destekleyen tarımsal projelerden çocuklarımız, kadınlarımız ve büyüklerimiz için hayata geçirilen sosyal hizmetlere kadar Milas'ın bugününü iyileştiren, yarınını ise daha sağlam temeller üzerine kuran adımlar attık. Altyapıdan üstyapıya, çevreden sağlığa, spordan eğitime kadar her alanda; planlı, sürdürülebilir ve insan odaklı hizmetler üretmeye gayret ettik' diyerek sözlerine başladı.

MİLAS'IMIZIN YOLLARINI YENİLEDİK:

Daha sonra program video gösterimi ile devam etti. Milas'ın yollarında yoğun çalışmalar gerçekleştirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi. 2025 yılında Milas genelinde, 1. kat sathi kaplama çalışmalarıyla toplam 155 bin 585 metrekare yolumuzu yeniledik. Akyol, Yaka ve Gökçeler'i birbirine bağlayan set üstü yoldan Alaçam, Boğaziçi, Dibekdere, Selimiye, Köşk, Kızılcakuyu, Türkevleri ve Balcılar mahallelerimize kadar birçok noktada ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Koru ve Ekinambarı mahalleleri arasındaki yollarla birlikte, kırsaldan merkeze Milas'ın dört bir yanında yollarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz.2025 yılı boyunca Milas'ta, beton parke taşı ile yol ve kaldırım yapım çalışmaları kapsamında toplam 120 bin metrekare imalat gerçekleştirdik. Bu çalışmalarla yaya ve araç ulaşımını daha düzenli ve güvenli hale getiren alanlar oluşturduk.

MAHALLELERE PAZAR YERİ VE ÇOK AMAÇLI SALONLAR KAZANDIRDIK

Derince, Gökbel ve Boğaziçi mahallelerinde pazar yeri ve çok amaçlı salon yapımlarını tamamladık. Günlük ihtiyaçlardan düğün ve özel organizasyonlara kadar farklı kullanım alanlarına sahip bu yapılar, mahalle yaşamına yeni bir merkez kazandırdı. Ayrıca Çamköy, Kırcağız ve Ağaçlıhöyük mahallelerindeki pazar yerlerine ek binalar inşa ettik. Yapılan bu çalışmalarla; yemek pişirme alanları, mutfaklar, gelin odaları ve tuvaletleri kapsayan, çok yönlü kullanım alanları oluşturduk.

TAZİYE EVİ VE HURDACILAR ÇARŞISI YAPIMI DEVAM EDİYOR:

Yeni hastane yolu açım çalışmaları kapsamında 1.310 metre uzunluğunda yeni yolun yapımını tamamladık. Hastaneye ulaşımı daha hızlı ve güvenli hale getirecek bu yolu, yeni yılda hizmete açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın baş sağlığı dileklerini daha rahat bir ortamda kabul edeceği Milas Belediyesi Taziye Evi'nin temel atma törenini gerçekleştirdik. Hurdacılar Çarşısı yapımında sona yaklaştık. Ekinanbarı ve Koru Mahalleleri arasında eski köprüyü kaldırarak yerine yeni ve güvenli köprüyü tamamladık. Selimiye'de yeni hizmet binalarını tamamladık. Aziz şehitlerimizin anısını yaşatmak için Şehitlik Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdik. Cumhuriyet Mahallesi ile Bahçelievler Mevkii'ni birbirine bağlayacak yeni yolun açım çalışmalarına başladık. İlçe merkezinde, doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yaklaşık 40 kilometrelik yolun tamiratını gerçekleştirerek ulaşımı yeniden güvenli ve konforlu hale getirdik.

'ARAÇ FİLOMUZU GÜÇLENDİRDİK'

2025 yılı boyunca belediyemiz bünyesine, farklı müdürlüklerimizde kullanılmak üzere toplam 41 adet yeni araç ve iş makinesi kazandırdık. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, İşletme İştirakler birimlerimiz için alınan bu araçlarla, hizmetlerimizi kiralama yerine kendi güçlü araç filomuzla yürütmeyi sürdürüyoruz. Teslimat süreci devam eden araçlarla birlikte, sahadaki kapasitemizi kalıcı şekilde artırıyoruz.