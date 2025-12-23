Kayseri Büyükşehri Belediyesi öğrenci dostu faaliyetlerine hem yerli hem de yabancı öğrenciler boyutunda devam ediyor. Bu doğrultuda KAYMEK Göznuru tesislerinde yabancı öğrencilere yönelik kurs ile etkinlikte, Kayseri'nin lezzetleri tanıtılarak öğretiliyor.

KAYSERİ (İGFA) - Gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine ayrı bir önem veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), yabancı öğrencilere de özel etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda, Medeniyetin Burçları Derneği'ne kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile verilen kurslarda öğrenciler, bir yandan Türkçe eğitimlerini pekiştirirken, öte yandan ise kültür alışverişi kapsamında Kayseri mutfağı yemeklerini de öğrenmiş oluyor.

4 yıldır Kayseri'de bulunan Lübnanlı Fatma isimli öğrenci, başka ülkelerden arkadaşlarıyla birlikte Kayseri yemeklerini öğrenerek yaptıklarını ve kentin lezzetlerini tanıdıklarını belirtti. Fatma, çok güzel bir ortamda yer aldıklarını ve eğlence dolu keyifli vakit geçirdikleri söz konusu etkinlik dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür etti.

Endonezya'dan Kayseri'ye gelen Julya isimli öğrenci ise çok heyecanlı olduklarını ve Türk yemeklerini öğrendiklerini dile getirerek, 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Yağlama pişirdik bugün, çok heyecanlıyız teşekkür ederiz' dedi.

Pakistanlı Talha isimli öğrenci de Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine böyle bir fırsat sunduğunu dile getirerek, 'Çok iyi bir ortam var, bize burada yağlama öğretiyorlar, teşekkür ederiz' ifadelerin kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine böylesine bir imkânı sağladığını dile getiren Afganistanlı öğrenci Muhammed Ali ise 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz ki bize bu fırsatı sundu ve bize yer ayarladı. Burada arkadaşlarla güzel yemekler yapıyoruz, inşallah Kayseri mutfağını güzel öğreniriz, arkadaşlar da ülkelerine gittikten sonra orda ailelerine, arkadaşlarına tanıtmış oluyor' şeklinde konuştu.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. Aşçı Eğitmeni Mustafa Tosun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yabancı öğrencilere Kayseri mutfağını tanıttıklarını ifade ederek, öğrencilerin 8 haftalık bir kurs programına katıldıklarında hem Türkçeyi hem de Kayseri mutfağını tanıdıklarını dile getirdi. Yabancı öğrenciler kursta, Kayseri Yağlaması yapmayı da öğrendi.

Öğrenciler, kendilerine bu imkânı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile KAYMEK ekibine de teşekkür etmeyi ihmal etmediler.