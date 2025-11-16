Ankara Keçiören Belediyesi'nin 2026 yılı mali bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda 8 milyar 500 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören'in gelişimi için altyapı ve üstyapı projelerinden sosyal hizmetlere, çevre dostu projelerden sürdürülebilir kalkınma çalışmalarına yönelik birçok detay yer aldı.

DÜŞEN UÇAKLARDAKİ ŞEHİTLERİMİZ ANILDI

ABB Meclisi'nde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, bütçenin hazırlanmasında ve onaylanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmasında, Milli Savunma Bakanlığı'na ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Mehmetçiklere ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait Hırvatistan'da düşen uçağın pilotuna rahmet dileklerini ileten Başkan Özarslan, 'Öncelikle vefat eden meclis üyelerimizin yakınlarına yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca geçtiğimiz günlerde askeri kargo uçağının ve Orman Genel Müdürlüğü'müze ait uçağın düşmesiyle vefat eden şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Cumhuriyet'imizi bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü de rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.' dedi.

'HAKKI VE HUKUKU GÖZETECEĞİZ'

Hazırlanan bütçe ile Keçiören'de hakkı ve hukuku gözeten bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, şunları söyledi: 'Biz hak, hukuk, adalet peşinde; ülkenin yönetimi noktasında gelecek nesillere bırakacağımız vatan coğrafyası adına güzel hizmetler yapmanın peşindeyiz. Hazırladığımız bütçemizi sorunsuz bir şekilde, başta kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş Başkanım ve sizlerin sayesinde geçirmiş bulunmaktayız. Allah hepinizden razı olsun. Biz de buradan sizlere söz veriyoruz; hakkı, hukuku, adaleti, fakiri, fukarayı, kimsesizi, tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözeterek bu bütçeyi 'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' anlayışıyla yönetmeye çalışacağız. Yüce Mevla'm biz sizlere, halkımıza, Keçiören'imize ve Ankara'mıza mahcup ettirmesin.'