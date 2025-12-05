Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin üç asırlık ticaret merkezi Uzunçarşı'da yürüttüğü 3. etap dönüşüm çalışmalarında önemli ilerleme kaydetti. Çalışmalar sürerken ortaya çıkan tarihi yazıtlar, çarşının kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın köklü ticaret noktalarından Tarihi Uzunçarşı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kapsamlı dönüşüm projesinde yeni bir aşamaya ulaştı. Şehrin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan çarşının 3. etap çalışmaları sürerken, 1. kısımda %86, 2. kısımda ise %10 oranında ilerleme kaydedildi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile birlikte Uzunçarşı'da incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

GÜNDÜZ DEĞİL GECE ÇALIŞILIYOR

Başkan Yusuf Alemdar, esnafın ticaretini aksatmamak için tüm işlemleri gece boyunca yürüttüklerini belirterek, 'Amacımız, Uzunçarşı'nın asırlık dokusunu korurken ticari hayatı daha canlı ve estetik bir yapıya kavuşturmak' dedi. Çatı, tente, kepenk, boya ve doğrama imalatının yer aldığı dönüşümde, 1. kısımda 45, 2. kısımda ise 110 bina projeye dahil edildi.

Çalışmalar sırasında çarşının geçmişine ışık tutan bazı tarihi yazıtlar bulundu. Başkan Alemdar, bu buluntuların Sakarya'nın tarih boyunca farklı kültürleri bir arada barındırdığının güçlü bir kanıtı olduğunu söyleyerek, 'Bu yazıtlar, Sakarya'nın yüzyıllardır kardeşlik içinde yaşayan bir şehir olduğunun ispatıdır. Uzunçarşı sadece bir ticaret alanı değil, kültürel hafızamızın canlı bir parçasıdır.' dedi.

Başkan Alemdar, ortaya çıkan tarihi parçaların özenle korunacağını, cephe yenileme sürecinde yapılar üzerinde görünür şekilde değerlendirilerek tarihi kimliğin ön plana çıkarılacağını vurguladı.

Dönüşüm çalışmalarının son durumu hakkında bilgi veren Alemdar, 'Sakarya'nın geçmişini yaşatan Uzunçarşı'da çok önemli bir aşamadayız. Binaların dış cephelerini yenilerken tarihi dokuyu koruyor, çarşıyı daha estetik ve güçlü bir ticaret merkezi haline getiriyoruz. Uzunçarşı yeni yüzüyle yeniden şehrin ticaret kalbi olacak.' dedi.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Rahmi Doğan, Uzunçarşı'nın Sakarya'nın kültürel mozaiğinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirterek, 'Tarihine sahip çıkan şehirler geleceğini de güvenle inşa eder. Uzunçarşı, Sakarya'nın kardeşlik ikliminin en canlı tanıklarındandır. Çalışmalar tamamlandığında çok güzel bir manzara ortaya çıkacağına inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.' diye konuştu.