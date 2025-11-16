Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafındannhayata geçirilen 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi', doğayı ve kültürü harmanlayan yürüyüş rotalarında katılımcıları buluşturmaya devam ediyor. Doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Tarihi Kilikya Yolu Yürüyüşü, Mersin'in kültürel dokusu ve doğal güzelliklerini öne çıkarıyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kilikya Yolu Yürüyüşü' Çamlıyayla rotası, vatandaşların yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kahvaltılık kumanya ve Çamlıyayla Belediyesi'nin çay ikramlarının ardından Zevzek Tepesi'nde başlayan yürüyüş, Çamlıyayla Merkez'de sona ererek 7 km'lik parkur tamamlandı.

SOFU: KİLİKYA YOLU YÜRÜYÜŞÜ, MERSİN'İN TURİZM POTANSİYELİNE KATKI SUNUYOR

Çamlıyayla Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tarihi Kilikya Yolu Yürüyüşü ile Mersin'in turizm potansiyeline katkıda bulunulduğunu belirterek, güzergahın Çamlıyayla gibi kırsal ilçelerden geçmesinin kendileri için sevindirici olduğunu dile getirdi.

Yürüyüşün kültürel paylaşım bakımından da önem taşıdığını ifade eden Sofu, 'Tarihi Kilikya Yolu yürüyüşü, Mersin'in kültürel ve doğal değerlerine büyük katkı sağlıyor. Mersin, turizm açısından Türkiye'nin gözde illerinden biri ve Kilikya Yolu'nun bu potansiyeli daha da artıracağına inanıyorum' diyerek projeyi yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Etkinliğin turizme olduğu kadar sağlıklı yaşam ve kültürel paylaşıma da değer kattığını söyleyen Sofu, 'Farklı mesleklerden birçok insanla sohbet ediyoruz; hem geldikleri yerle hem de birbirleriyle kaynaşma fırsatı buluyorlar. Kültürel açıdan da çok kıymetli bir paylaşım ortamı oluşuyor.

Bulunduğumuz Zevzek Tepesi Sosyal Tesisleri de yürüyüş rotasına dahil edildi. Bu da ilçemizin tanıtımı açısından güzel bir fırsat. Tesisimiz 130 dönüm alan üzerinde kurulu; karavan ve çadır kamp alanları, restoran, kahvaltı salonu ve çeşitli sosyal donatılara sahip. Hem tesisimiz hem de ilçemiz için çok önemli bir değer. Herkesi Çamlıyayla'ya ve Tarihi Kilikya Yolu'na davet ediyoruz' diye konuştu.