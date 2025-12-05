Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk kahvesinin UNESCO ve AB tescilleriyle güçlenen küresel değerine dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında bir kutlama mesajı yayımlayarak Türk kahvesinin Türkiye'nin kültürel mirasındaki merkezi yerine vurgu yaptı. Açıklamada, Türk kahvesinin geleneği, dostluğu ve muhabbeti bir fincanda buluşturan kadim bir lezzet olduğu belirtilerek, özel hazırlama tekniği, köklü geçmişi ve özgün sunumuyla kültürün ayrılmaz bir parçası olduğunun altı çizildi.

— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) December 5, 2025

UNESCO VE AB TESCİLLERİ HATIRLATILDI

İletişim Başkanlığı, Türk kahvesinin uluslararası alandaki görünürlüğünü güçlendiren iki önemli tescile dikkat çekerek, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi, Avrupa Birliği tarafından 'Geleneksel Ürün Adı' ile tescillenmesi ve bu iki önemli adımın Türk kahvesinin dünyadaki saygınlığını pekiştirdiği ifade edildi.

Paylaşımda, Türk kahvesinin küresel ölçekte tanıtımının desteklenmeye devam edildiği belirtilerek, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.